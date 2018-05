Auwch: Hollywood toont tweemaal dikke middenvinger richting Donald Trump TC

24 mei 2018

11u27 0 Showbizz Dat president Donald Trump niet in de bovenste schuif ligt in Hollywood is bekend. Maar nu daagde de filmstad hem toch twee keer straf uit. Stormy Daniels, de pornoster die hem in diskrediet bracht, kreeg de sleutels van de stad West-Hollywood uitgereikt en Caitlyn Jenner, ooit een van zijn grootste supporters, haalde keihard naar hem uit in een interview.

Het strafste statement kwam dus van het gemeentebestuur van West-Hollywood, het stadsdeel waar veel celebs wonen. Toen Stormy Daniels, de pornoster die hij betaalde om te verzwijgen dat hij seks met haar had toen zijn vrouw Melania in verwachting was van hun zoon, een seksshop kwam openen in de stad, kreeg ze van burgemeester John Duran op symbolische wijze de sleutels van de stad uitgereikt. "Deze stad heeft een traditie in het opkomen tegen machtige pestkoppen. Wij beschouwen Stormy dan ook als een heldin en daarom verdient ze het om de sleutels van onze stad te krijgen." Als welgemeende f**k you aan het adres van The Don kan dit wel tellen!

Boze Caitlyn

Ook de bekende transgender Caitlyn Jenner heeft zich nu tegen Trump gekeerd. Nochtans was ze vroeger een grote voorstander van de president en geloofde ze dat hij de situatie van transgenders in Amerika kon verbeteren. Maar nu reageert ze zwaar teleurgesteld op zijn beleid in een interview met Newsweek. "Donald komt zijn beloften niet na. Hij heeft heel veel beloofd om de stemmen van transgenders, homo's en lesbiennes te winnen. Maar nu zijn onze ogen open gegaan. Donald heeft ons bedrogen. Onder zijn bewind zijn de Verenigde Staten 20 jaar terug in de tijd gegaan. Hij heeft onze rechten beknot. Hij is niet alleen vijand van de LHBT-gemeenschap. Hij is ook een vijand van vrouwen in het algemeen. Ik ben zwaar teleurgesteld in hem en zijn administratie."