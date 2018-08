Auwch! Dana Winner dondert van het podium TDS

09 augustus 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz Dana Winner is pijnlijk onderuitgegaan tijdens een concert in Bokrijk. Op een filmpje op Instagram is te zien hoe de zangeres een lager deel van het podium niet meteen opmerkt, waardoor ze op de grond terechtkomt. Gelukkig kan Dana er zelf eens goed om lachen.

Dana stond afgelopen weekend op de planken van de zomeravonden van openluchtmuseum Bokrijk. Tijdens een van haar nummers had Dana duidelijk niet in de gaten dat ze aan de rand van een lager deel van het podium stond. Want toen de zangeres een stap opzij zette, viel ze plots op de grond.

Op de beelden is te zien hoe de toeschouwers flink schrikken wanneer ze Dana onderuit zien gaan. Er leek gelukkig niets aan de hand te zijn met Dana, want ze gaat meteen verder met haar show. Achteraf reageerde ze zelf geamuseerd, door de beelden ook haar eigen profiel op Instagram te delen. "In het rijtje van Katy Perry, Beyoncé, Céline Dion... Achteraf kan ik er alleen maar eens hard om lachen", schrijft ze. "Zo is het leven: vallen en weer opstaan."