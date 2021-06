Autocrash in telenovelle ‘Lisa’ levert deze spectaculaire setfoto’s op

De straffe verhaallijn werd donderdag ingezet met een bitsige confrontatie tussen de twee exen, Dorine (Hilde Heijnen) en Mark (Lucas Van den Eynde). Hun zoon Gert (Bert Verbeke) passeerde toen net en deelde zijn vader een ferme en fatale tik uit. In plaats van de hulpdiensten te bellen kozen moeder en zoon ervoor om de moord te verdoezelen en op een ongeval te laten lijken. Gert zette het lijk op de passagiersstoel van zijn wagen en veroorzaakte er moedwillig een crash mee. Gert overleefde het ongeval en maakte de hulpdiensten wijs dat zijn vader bij het accident was overleden. Probleem opgelost? Niet echt, want de kijker weet dat Katja (Anouck Luyten), de halfzus van Lisa (Tinne Oltmans), toevallig getuige was van het drama. Zij zag het incident door de intercom in het appartement van Jonas en zal daar de komende afleveringen ongetwijfeld munt uit willen slaan. Op tv zag de auto-crash er indrukwekkend uit. Maar ook achter de schermen was dat zo, zoals blijkt uit deze setfoto’s.