Auteur Sylvia Van Driessche steunt de #MeToo-beweging: “Maar we mogen er ook geen heksenjacht van maken zoals in de States”

TV Ex van Angelina Jolie speelt premier John Major in ‘The Crown’

25 juni De Britse acteur Jonny Lee Miller (48) speelt de rol van de voormalige Britse premier John Major in de populaire serie ‘The Crown’. Dat heeft Netflix vrijdag bekendgemaakt. Miller kwam de laatste weken vooral in het nieuws omdat hij naar verluidt opnieuw zou daten met z’n ex Angelina Jolie (46).