Auteur Marnix Peeters zag zijn moeder wegkwijnen met alzheimer: “Na mama’s overlijden heb ik direct mijn eigen euthanasiepapieren getekend” Erlend Hamerlijnck

22 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Eerst mijn grootvader, dan mijn moeder... Ik besef dat het over twintig jaar mijn beurt is.” In ‘Zo donker buiten’ laat de anders zo baldadige auteur Marnix Peeters (53) een gevoelige kant van zichzelf zien. Het boek gaat dan ook over zijn moeder en haar hopeloze, zeven jaar durende strijd tegen de ziekte van Alzheimer.

Elk jaar, als de zomer op zijn einde loopt, brengt Marnix Peeters een taboeloze roman uit waarin hij vrouwen vernedert, buitenlanders beschimpt en de draak steekt met iedereen die ‘politiek correct’ probeert te zijn. Deze week verschijnt er een heel ander boek van zijn hand: ‘Zo donker buiten, afscheid van een moeder met alzheimer’. Het is een eerbetoon aan zijn moeder Bertha, die exact twaalf maanden geleden overleed nadat ze zeven lange jaren steeds verder wegdeemsterde in dementie. “Al die tijd ontkende mama dat er iets met haar scheelde”, zegt Marnix in Dag Allemaal, die net als zijn zus, radiopresentatrice Annemie, een jarenlange carrière in de media uitbouwde. “Terwijl mama volgens mij tot op het einde goed besefte wat er aan de hand was. En hoe de ziekte verder zou verlopen. Nadat ze de diagnose had vernomen, heb ik haar geen enkele keer meer zien lachen.”

Bezorgde zoon

Door zijn boeken vol briljant geschreven beledigingen aan het adres van zowat iedereen, zou men kunnen vergeten dat Marnix Peeters ook een liefhebbende echtgenoot is voor zijn vrouw Jana (37). En een bezorgde zoon voor zijn zieke moeder Bertha. “Een jaar geleden zaten Jana en ik aan haar sterfbed toen haar hijgerige ademhaling plots stokte”, vertelt Marnix, terwijl zijn ogen nat worden en zijn woordenstroom even stokt. “Uiteraard heb ik verdriet omdat ze dood is, maar ik ben ook dankbaar dat ik bij haar was en dat ze niet in eenzaamheid gestorven is.”

Zou je mama beseft hebben dat jullie er waren?

Ik ben daar zelfs van overtuigd. Je weet niet waar zo’n weggeteerd mensje, dat al zeven jaar steeds dieper wegzakt in dementie, zich nog bewust van is. Maar ik weet zeker dat ze ergens beseft moet hebben dat Jana en ik er waren. En ik denk dat ze daardoor in relatieve rust is heengegaan.

Het ging niet om euthanasie?

Nee, dat was totaal onbespreekbaar. Ik heb nog geprobeerd om erover te praten met mijn vader, die nu 87 is. Op een moment dat de diagnose van ‘beginnende alzheimer’ nog maar net was gesteld en het nog mogelijk was om na te denken over haar levenseinde. Maar er was geen sprake van dat zij zouden toegeven aan de dood. Nochtans had mijn moeder zelf gezegd dat ze liever meteen zou sterven dan dement worden.

Wanneer had ze dat gezegd?

Bij elke gelegenheid die zich voordeed, meerdere keren per jaar. Zij had haar eigen vader vanaf zijn 75ste zien aftakelen. Ik was een kind en vond het wel grappig hoe bompa kon denken dat zijn moeder, die al dertig jaar dood was, nog leefde. Of dat hij zei dat hij naar huis ging, maar de verkeerde kant op liep. Ik moest dan achter hem aan op mijn fietsje. (lacht) Ik zag er de humor van in, maar mijn moeder totaal niet. Ze was verpleegster en wist heel goed wat er ons - en vooral haar - allemaal te wachten stond.

Heeft zij haar vader verzorgd?

Ja, dat was onvermijdelijk. In die tijd bestond er nog geen thuiszorg. Hij is gestorven toen ik 15 was. Ik heb gezien hoe ze haar stokoude vader moest wassen of een schone luier aandoen en dat was geen fraai gezicht. Maar sinds hij in 1975 ­dement werd, heeft ze niks anders gedaan dan benadrukken dat zij dat niet wilde meemaken. Dat we haar dan maar een pilletje moesten geven.

Wat niet kan zonder eerst euthanasiepapieren te tekenen. Dat moet een verpleegster toch beseffen.

Ík besef het in ieder geval. Omdat alzheimer overgaat van vader op dochter op kleinzoon, weet ik zeker dat ik de volgende ben. Tien jaar heb ik daarover gepraat, maar na de dood van mijn moeder heb ik alle documenten ondertekend. Nu kan ik rustig sterven. Al besef ik ook wel dat de mens voorgeprogrammeerd is om te willen leven.

Hugo Claus had alzheimer en heeft euthanasie laten uitvoeren voor hij te ver heen was.

Dat getuigt van grote moed. Ik denk dat het heel moeilijk is om het juiste moment te kiezen. Voor mijn moeder waren de laatste zes weken van haar leven echt mensonwaardig. Ze woog nog 30 kilo, kreeg de ene infectie na de andere, kon niet meer slikken, niet meer eten. En toch...

En toch?

De laatste week ben ik veel bij haar geweest. Dan gaf ik haar ’s middags te eten. En ik gaf haar te drinken met een vochtig sponske. Er was niet echt sprake van veel menselijkheid, maar het waren wel momenten van bijzondere tederheid voor mij. Momenten met een grote, liefdevolle waarde. Ik weet niet of ik had kunnen zeggen: ‘Geef haar nu maar dat spuitje.’

Had je een goede band met je moeder?

Er werd niet geknuffeld in ons gezin, maar ik had toch een vrij intieme relatie met haar. Ik ben de jongste van drie en herinner me de periode dat mijn zussen (Annemie (59) en Chris (60), nvdr) in Leuven studeerden. Elke maandagavond ging mijn vader naar de repetitie van het zangkoor en dan keken mijn moeder en ik gezellig naar ‘Ontsnappingsroute’ op tv. Er was een knusse samenhorigheid tussen ons.

Je bent pas getrouwd op je 48ste. Heeft je moeder nooit aangedrongen om daar wat mee op te schieten? En om minstens toch wat kleine Marnixkes te maken?

Nooit. Ik weet zeker dat mijn moeder wel bezorgd was om mij, maar ze is nooit overbezorgd geweest. Mijn ouders hebben me altijd geleerd om mijn plan te trekken en hadden er blijkbaar vertrouwen in dat het ook op dat vlak wel goed zou komen met mij.

Vroeger werd er weleens ­gefluisterd dat je homo was. Zouden je ouders zich daar zorgen over gemaakt hebben?

Voor ik Jana leerde kennen, heb ik wisselende relaties gehad. Dan stelde ik het ene jaar mijn nieuwe vriendin Gerda voor aan mijn ouders, maar was ik een jaar later weer alleen. Het volgende jaar kwam ik dan met een Gusta langs. Nooit heeft mijn moeder daar iets van gezegd. Misschien was ze inderdaad al blij dat ik niet samen was met een Gaston. (lacht) Hoewel ze me dat misschien ook wel had gegund.

Denk je dat jij een goede zoon was voor je moeder?

Ja en nee. Ik heb een klein beetje mijn best gedaan, maar ik heb ook fouten gemaakt. Ik belde haar vaak op om 11 uur ’s ochtends. ‘Ah’, zei ze dan steevast, ‘zijde gij al wakker?’ Terwijl ik een heel druk en zeer stresserend leven had als journalist bij Het Laatste Nieuws. Twintig keer heb ik haar gevraagd om dat niet te zeggen. Maar zij vond het blijkbaar zo’n goede grap dat ze de volgende keer opnieuw opnam met de woorden: ‘Ah, zijde gij al wakker?’

Vond jij dat echt zo vervelend?

Hoorndol werd ik daarvan. Op een dag ben ik haar gaan zeggen dat het moest stoppen, om daarna met slaande deuren te vertrekken thuis. Ik dacht dat zij wel zou terugbellen, maar zes maanden lang was het absolute radiostilte. Daar schrok ik toch wel van. Uiteindelijk heb ik haar een brief geschreven en is het allemaal goed gekomen. Maar ze kon dus enorm koppig zijn.

Ook in de ontkenning van haar alzheimer blijkbaar.

Dat was vooral uit schrik, denk ik. Ze wist wat haar te wachten stond. Ze wist wat óns te wachten stond. De hele hopeloosheid van die ziekte maakte haar bang. Zij bestond eigenlijk alleen nog uit angst.

Vreselijk.

Ja, we moesten eens naar een begrafenis met haar. De hele weg erheen vroeg ze: ‘Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?’ Met steeds meer paniek in haar stem. Maar ze stapte uit en opeens vond ze haar zelfbeheersing terug. Ik denk niet dat iemand tijdens die uitvaart in de gaten had wat er mijn moeder aan de hand was. Waarmee ik nog maar eens wil benadrukken dat je nooit kan weten wat iemand met alzheimer al dan niet beseft.

Je hebt toch vastgesteld dat ze tot steeds minder in staat was. Of niet?

Als journalist heb ik veel gereisd. Ik belde haar altijd op als ik veilig was geland. Om haar gerust te stellen, maar ook om te genieten van haar verwondering. ‘Ik ben in New York’, zei ik dan. ‘Het is hier 10 uur ’s ochtends.’ Dat fascineerde haar mateloos. ‘Maar allez, hier is het al vier uur!’ antwoordde ze. ‘Dat is toch raar.’ Of ik zei dat het 35 graden was in Bangkok. ‘Allez, en hier regent het. Raar hé!’ Toen ze begon weg te drijven in de dementie, hadden we die gesprekjes niet meer. Dat was één van de eerste dingen die ik miste.

De farma-industrie lijkt het onderzoek naar een medicijn tegen alzheimer op een laag pitje te zetten. Welk gevoel heb jij daarbij?

Ik hou mijn hart vast, maar blijkbaar zijn we meesters in het wegkijken. Herinner je wijlen Jean-Luc Dehaene die problemen pas wilde oplossen als ze zich stellen. Terwijl een politicus de problemen juist moet zien te voorkómen. Als we niet meteen serieus inzetten op onderzoek, zullen er tegen 2030 driemaal meer alzheimerpatiënten zijn dan vandaag. En gaat onze maatschappij een toenemende mate van mensonwaardigheid tegemoet. Ik weet wat alzheimer doet met een mens. Ik zou echt niet wachten tot dat probleem zich op die schaal stelt.

Info: ‘Zo donker buiten, afscheid van een moeder met alzheimer’, Marnix Peeters, uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, € 22,99