Aureel uit ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’ overleden SDE

01 mei 2020

12u53

Bron: VTM 4 Showbizz Aureel Hemeryck, één van de deelnemers van het VTM-programma ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’, is donderdag op 83-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ziekte. Dat laat zijn familie weten aan VTM.

Eind mei 2018 vertrok Aureel samen met Olga Leyers, Sieg De Doncker en zeven tachtigers op wereldreis voor ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’, dat in het voorjaar van 2019 werd uitgezonden bij VTM. “Onze gedachten gaan uit naar de familieleden en vrienden van Aureel. Onze lieve Aureel, onze ‘boer van op het veld’ met een gouden hart, die in zijn laatste jaren samen met ons de wereld nog heeft kunnen zien. Ik ben enorm blij dat hij zijn grote droom heeft kunnen beleven in Mongolië”, vertelt Sieg. “Het was een plezier om Aureel erbij te hebben tijdens die prachtige wereldreis”, vult Olga aan. “Hij heeft zijn hele leven op het veld gestaan en aan zijn paarden gewijd. Hij had dan ook die typische mentaliteit van een boer die niet kapot te krijgen was. Dat hij er nu niet meer is, geeft me een raar gevoel. Het moment waarop we samen zijn gaan paardrijden in Mongolië zal ik blijven koesteren.”

Aureel was afkomstig uit Houthulst en bracht zijn leven door op zijn akker. Hij was altijd al begeesterd door de ruitersport en won er vroeger verschillende prijzen mee. Aureels interesse in de wereld was groot, maar zijn kennis ervan bleef beperkt. In Mongolië mocht hij als grote paardenliefhebber een Mongools paard berijden en zag hij zo een lang gekoesterde droom in vervulling gaan.

