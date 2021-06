Atomic Kitten treedt op tijdens ‘Back to the 90's & Nillies’ in het Sportpaleis

Vanochtend kon MNM Liz van de girlband Atomic Kitten al even strikken voor een interview. De groep, die vooral bekend is van hun grote hits ‘Whole Again’ en ‘Eternal Flame’, treedt namelijk op tijdens ‘Back to the 90's & Nillies in het Sportpaleis’. Elizabeth (Liz) kijkt er alvast heel erg naar uit, vertelde ze. “Ik kan echt niet wachten en kijk er zo hard naar uit om te dansen op de muziek van andere artiesten. Ik wil gewoon naar een concert waar ik van een plastic cup vol slechte wijn drink en iemand zijn drankje op mijn schoenen morst. Zodat we weten: ‘Yes, we’re back!’ ”

Liz sprak daarnaast openhartig over haar angsten waarmee ze worstelde vlak voor de coronapandemie. Voornamelijk angst en stress rond het hele mediagebeuren, waar ze al zo lang inzat: “Je zal het niet geloven, maar net voor de pandemie zat ik op mijn hoogtepunt van fobieën.” Twee jaar geleden interviewde Peter Van de Veire haar in zijn ochtendshow om er te praten over MNM Back to the 90s & Nillies, waar ze normaal gezien toen al ging optreden. “Bij jullie interview in Brussel was ik zo bang, maar achteraf ook enorm opgelucht en blij. Dat interview was een turning point voor mijn fobie, en ik ben jullie er zo dankbaar voor!” De drie popprinsesjes, die op het podium immer vrolijk rondhuppelden, bekenden eerder al dat ze achter de schermen worstelden met serieuze mentale problemen, van depressies tot zware verslavingen. “Het was moeilijk om me op het podium te krijgen, ik was compleet paranoia geworden.”