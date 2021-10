Atila Altunbay, de Vlaamse ex-man van Grace Jones, onverwacht overleden

ShowbizzAtila Altunbay, die eerder getrouwd was met de wereldberoemde Grace Jones (73), is onverwacht overleden. Dat melden zijn collega’s bij Volvo Gent, waar hij aan de slag was, op sociale media. Altunbay stierf volgens de eerste berichten aan een hartaanval en werd 45 jaar oud.

“Vandaag overleed onze collega Atila Altunbay op jonge leeftijd”, schrijft een medewerker van Volvo Gent op sociale media. “Ik kan het niet geloven, broer. Langs deze weg betuig ik mijn deelneming aan de familie en naasten van onze superlieve collega. Hij was tewerkgesteld in ploeg GB A.”

Volgens de eerste berichten werd Altunbay getroffen door een hartaanval. Hij was tijdens zijn jeugd lang actief als pizzabezorger, tot hij de lijfwacht en later zelfs de echtgenoot werd van de Jamaicaanse zangeres Grace Jones. Zo werd de man ook even wereldnieuws: Grace Jones verklapte dat ze ooit één keer in haar leven getrouwd was met een Belg, maar dat dat haar een heleboel administratieve problemen opleverde. “Ik wil van hem scheiden, maar ik vind hem niet”, vertelde ze over haar echtgenoot, met wie ze in een opwelling was gehuwd. Waarna Atila Altunbay al snel werd gevonden bij Volvo Gent: “Was dat huwelijk geldig? Ik ben ondertussen al hertrouwd”, reageerde hij in 2017 tegenover HLN.

Maar hoe hebben de twee elkaar leren kennen? Het was een doordeweekse avond in 1996, en pas na lang aandringen besloot de toen 21-jarige Antwerpenaar Atila Altunbay om met z’n vrienden naar de Carré te gaan. Daar was ook Grace Jones, die Atila rond een uur of drie ‘s nachts een indringende blik toewierp. “Een knappe vrouw. Om een beetje indruk te maken, draaide ik me brutaal weg van haar”, zei Atila daarover. “Blijkbaar de juiste tactiek, want vijf minuten later kwam er iemand in m’n oor fluisteren: ‘Miss Jones wants to speak with you.’”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Atila Altaunbay, de ex-man van Grace Jones, is onverwacht overleden. © KOS

Meteen een klik

“In de vipruimte trof ik haar zo goed als alleen aan, even verderop zaten de mannen van Clouseau. Nogal absurd ja”, ging hij verder. “Toen heb ik al eens in mijn wang moeten knijpen: ‘Atila, wat is dat hier jong?’ Het klikte meteen tussen ons, maar ik kende haar van haar noch pluim. Wist ik veel dat zij een vedette was.”

La Jones vertrok daarop weer naar de States, maar hield telefonisch contact met haar nieuwe liefde en stond al snel weer in ons land. “‘Kom bij mij in New York wonen’, stelde ze voor. Maar dat ging allemaal zomaar niet. Ik studeerde marketing en wilde mijn toekomst niet op het spel zetten als zij me over een maand of twee beu zou zijn. ‘Trouw dan met mij’, klonk het. Zij was 48, ik 21. Ik twijfelde. Maar deed ik het niet, dan was ik een grote zot volgens mijn vrienden. En dus ben ik er thuis vanonder gemuisd en met haar naar Brazilië gevlogen, waar we zijn getrouwd.”

Uiteindelijk hield hun huwelijk acht jaar stand, al werd er nooit bekendgemaakt wanneer - het zou ergens in 2004 zijn - en waarom de scheiding precies werd uitgesproken. Na haar scheiding van Atila Altunbay is de beroemde zangeres, voor zover geweten, nooit meer getrouwd.

LEES OOK: