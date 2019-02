Astrid terug naar België om te bevallen? “In de States kost een bevalling een fortuin” DBJ

24 februari 2019

11u46 0 Showbizz Astrid Coppens is nu een dikke vier maand zwanger en haar eerste kindje is uitgerekend voor 4 juli. Het zou goed kunnen dat ze voor haar bevalling terug naar België reist. In de Verenide Staten kost het namelijk een klein fortuin.

“Ik weet ook nog niet waar ik ga bevallen”, zegt Astrid aan Het Nieuwsblad. “In de States kost een bevalling een fortuin. Zelfs als je, zoals wij, goed verzekerd bent, betaal je snel tot 15.000 dollar. En ze sturen je dezelfde dag naar huis. Maar de belangrijkste reden is dat we er in Amerika alleen voor staan. En je kind dat geboren wordt, dat is echt een moment waarop je je familie dichtbij wilt.”

De kans bestaat dus dat Astrid in haar eigen Antwerpen zal bevallen maar vliegen is niet aangeraden als je hoogzwanger bent. In Amerika zijn ze daar heel streng op . “In de VS mag je echt niets meer als je zwanger bent. Met kerst wou ik naar België komen. De dokter zei: ‘Traveling? No way, stay on the couch.’ Om zich juridisch in te dekken als er iets foutloopt, nemen ze geen enkel risico”, aldus Astrid. En dat zou dan ook meteen betekenen dat Astrid al vroeg naar België zal moeten vliegen. Begin maart komt ze weer naar Antwerpen om daar haar nieuwe kledingcollectie officieel voor te stellen. “Ik ben er graag. Om mijn echte vrienden te zien, en mijn familie. En voor het eten. Maar na twee, drie maanden moet ik toch altijd terug. Ik denk dat ik L.A. heel hard zou missen. Voor het weer, en onze lifestyle. Ik woon op vijf minuten fietsen van het strand. We kunnen de zeeleeuwtjes horen. Ik zie me daar al wandelen binnenkort, met mijn kinderwagen.”

Mijn poepke is wat dikker aan het worden en mijn borsten worden groter en malser Astrid Coppens

Astrid begint na bijna vijf maanden zwangerschap ook fysieke veranderingen op te merken. “Mijn poepke is wat dikker aan het worden en mijn borsten worden groter en malser. Ik vind dat de max. En ik hoor Bram ook niet klagen”, lacht Astrid. Babyspullen kocht ze nog niet. “Maar ik krijg bijna elke dag een foto van ons mama, van iets dat ze gekocht heeft. Mijn ouders worden voor het eerst grootouders”, glundert Astrid. “Met zwanger te zijn vind ik familiebanden nog belangrijker.