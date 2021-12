Astrid Stockman wees makers ‘Dancing with the Stars’ af: “Nog nooit zo snel nee gezegd”

In haar Instagram Stories maakte Astrid bekend dat ze vorig jaar benaderd is geweest door de makers van ‘Dancing with the Stars’. Eén van haar volgers vroeg haar namelijk of ze een deelname aan het programma zag zitten, maar daar had de zangeres een duidelijk antwoord op. “Ik heb nog nooit in mijn leven zo snel ‘nee’ geantwoord op een mail”, aldus Astrid op sociale media. Stockman maakte verder nog duidelijk dat ze wel fan is van het programma, maar dat ze gewoonweg niet kan dansen. “Dat is gewoon iets dat ik moet toegeven en aanvaarden.”