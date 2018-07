Astrid kan opgelucht ademhalen: "Den John kan geen kant meer op. Eindelijk" RECHTSZAAK IN BEROEP TEGEN ASTRID COPPENS IS AFGEWEZEN Jolien Boeckx

13 juli 2018

Showbizz De nachtmerrie van Astrid Coppens (35) is voorbij. Eind vorig jaar won de Antwerpse nog een miljoenenproces van haar ex John Bryan (63). En nu is ook het beroep dat hij had aangetekend geweigerd door de rechtbank. Bovendien blijkt 'den John' bankroet te zijn. "Ik heb gewonnen. Gerechtigheid is eindelijk geschied", reageert Astrid.

Vier jaar lang ging Astrid Coppens - in een niet zo ver verleden Bryan - door een juridische hel. Maar na een telefoontje van haar Amerikaanse advocaat Keith Fink kan ze opgelucht ademhalen. Hij liet gisteren weten dat de griffie van het hof van beroep in L.A. het beroep van John Bryan geweigerd heeft bij gebrek aan bewijzen. "Eindelijk een beetje positief nieuws voor mijn dochter", reageert haar vader Marc Nuyens, ook een advocaat. "De voorbije jaren waren bijzonder zwaar voor Astrid. We hopen nu dat die man voorgoed uit haar leven en dat van mijn zoon verdwijnt." Vader Nuyens verwijst naar de periode dat Astrids broer Laurens - 'de Lau' - in het bedrijf van Bryan werkte. "We willen hier een punt achter zetten en willen verder met ons leven. We hopen dat hij nu geen kant meer op kan." Al blijft de familie wel op haar hoede. "Astrids advocaat is momenteel met vakantie, dus wachten we nog even op zijn feedback om volledige duidelijkheid te krijgen", aldus Marc. "Het gerecht zit bij ons in België helemaal anders in elkaar dan in Amerika, ik ben daar niet zo in thuis. Normaal is het afgelopen voor meneer Bryan, maar in de VS weet je het nooit zeker."

Inkomsten verborgen

De Amerikaanse zakenman - in Vlaanderen beter bekend als 'den John' - spande z'n ex Astrid na hun scheiding een proces aan. Hij eiste daarbij 2 miljoen euro van haar, omdat ze tijdens hun huwelijk inkomsten voor hem verborgen had gehouden. Maar de enige bewijzen die hij daarvan kon voorleggen, kwamen van Astrids ex-manager en spilfiguur Dany Peleman, iemand die haar ook het leven probeerde zuur te maken en een deel van haar geld achterhield. Bryan vorderde ook nog hun gemeenschappelijke huis in Los Angeles terug. Maar zonder resultaat. Eind december ving 'den John' na zes procesdagen en vijftig uur zitting echter bot. De rechtbank liet hem ook zelf opdraaien voor alle gerechtskosten - goed voor ondertussen meer dan 1 miljoen euro. "Ik denk dat we voldoende elementen hebben om ons gelijk aan te tonen. Ik heb misschien de eerste zaak verloren, maar ben er wel van overtuigd dat ik dit uiteindelijk zal winnen", zei Bryan nog hoopvol na het vonnis.

Bullebak

Maar zijn beroep is nu dus geweigerd, en da's een nieuwe mokerslag. Want 'den John' zou volgens Astrids advocaat Keith Fink helemaal aan de grond zitten. In dat geval is de kans klein dat ze de gerechtskosten van 1 miljoen euro ooit terugziet. "Hij is een echte bullebak en is niks meer waard zonder Astrid", liet Fink ook nog optekenen in de Britse krant 'Daily Mail'. "John Bryan heeft haar oneerlijk aangevallen, maar ze heeft teruggevochten."

Momenteel geniet Astrid samen met haar man Bram Coppens van een paar dagen vakantie in ons land. Na de zomer trekken ze terug richting Malibu, waar ze ondertussen een nieuwe thuis gevonden hebben. De villa in Los Angeles is verkocht.