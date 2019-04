Astrid is nu écht mevrouw Coppens: Hollywoodkoppel officieel getrouwd in Merksem Isabelle Deridder

02 april 2019

00u00 4 Showbizz Trouwen op 1 april: het klinkt als het begin van een goede - of slechte - mop, maar Hollywoodvrouw Astrid Nuyens (36) en regisseur Bram Coppens (39) meenden het bloedserieus. Ver weg van alle glamour gaf het koppel gisteren, onder een stralend lentezonnetje, hun jawoord in het districtshuis van Merksem.

Hoewel het stel toekwam in een zwarte wagen met gepersonaliseerde nummerplaat, blonk het verdere verloop van hun huwelijk vooral uit in bescheidenheid. Zo droeg de 6 maanden zwangere Astrid geen volumineuze trouwjurk in de stijl van 'Say Yes to the Dress', maar een knielange, chique zwarte jurk met bijpassende laarzen. Bram koos dan weer voor een blauw kostuum. Het koppel had ook geen uitgebreide trouwstoet bij, zoals je dat misschien wel zou verwachten. Naast het echtpaar waren het enkel Marc en Carine, de ouders van Astrid, die nog present tekenden als getuigen. Voor districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) bleek het alvast een hele eer te zijn dat hij Astrid in de echt mocht verbinden. "Ik weet dat je in Amerika woont, maar ik ben heel blij dat Bram en jij toch gekozen hebben om in Merksem te trouwen", klonk het.

Ook een verwijzing naar het officieuze huwelijk van Astrid en Bram - op 6 december 2016 op de exotische Turks- en Caicoseilanden - kon gisteren niet ontbreken. "Jullie zijn toen al eens getrouwd", aldus de districtsburgemeester. Voor wie het vergeten is: die dag kondigde Astrid op Instagram aan dat ze 'ja' had gezegd tegen de man van haar leven. "Meneer en mevrouw Coppens", schreef ze toen ook bij de foto.

Pas na rechtszaak tegen John

Die trouwpartij op de Antillen kwam indertijd echter als een complete verrassing, want Astrid vertelde kort ervoor dat ze pas met Bram wilde trouwen als de miljoenenrechtszaak met haar ex John Bryan was afgehandeld. Eind 2017 kreeg Astrid te horen dat ze effectief gewonnen had, waardoor niets een echt huwelijk met Bram nog in de weg stond. Al dacht iedereen dat Astrid op dat moment al bijna een jaar écht getrouwd was.

Maar dat was dus niet het geval, zoals de korte plechtigheid van gisteren duidelijk maakte. Nadat de districtsburgemeester de tortelduifjes een aantal artikels over de rechten en plichten van gehuwden had voorgelezen, vroeg de man eindelijk aan Astrid en Bram of ze ook echt met elkaar verder wilden. Waarop beiden volmondig 'ja' antwoordden en er goedkeurend applaus volgde van Astrids ouders. "Het was echt de bedoeling om deze dag onder ons te houden. Maar kijk: mission failed", lachte de bruidegom. Na het officiële gedeelte volgde nog een kleine receptie, waarna het viertal het districtshuis verliet.