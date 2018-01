Astrid Demeure presenteert voortaan de voormiddag op MNM DBJ

10u57

Bron: vrt 0 vrt Astrid Demeure Showbizz Astrid Demeure vergezelt voortaan de MNM-luisteraars tijdens de voormiddag tussen 10 en 12 uur.

Astrid gaat tijdens haar programma elke dag gaat ze op zoek naar de muzikale actualiteit: geeft Ed Sheeran een concert? Is het de verjaardag van Beyoncé? Daarnaast draait ze de nieuwste muziek. In januari steunt Astrid de MNM-luisteraars ook bij hun goede voornemens. Veel mensen zijn vast van plan om in 2018 meer te bewegen, ook Astrid zelf. Zij staat iedereen bij met een echte workout-playlist, waar iedereen elke dag zelf platen aan kan toevoegen.

"Ik ben enorm blij om 2018 elke dag fris te mogen inzetten samen met de leukste luisteraars en de beste muziek. Hopelijk zetten we elkaar aan om die voornemens deze keer toch waar te maken! De goesting is er, nu nog een goed paar loopschoenen. Maar het zijn solden, toch?"