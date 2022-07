Astrid Coppens zat ooit een nacht in een Amerikaanse cel: “Een prostituee zei dat ze me zou laten vermoorden”

BVVingerafdrukken, ‘mugshots’ en een prostituee die haar bedreigde. Astrid Coppens (39) — ondertussen zes maanden zwanger — zat ooit in een Amerikaanse cel, zo bekent ze in het VTM-programma ‘Waarheid, durven of doen’. “Uiteindelijk heb ik 12.000 dollar betaald om vrij te komen.”

Ook zeventien jaar na de feiten herinnert Astrid zich de nacht nog als gisteren. “Ik was 22 jaar en had een vriendin uitgenodigd om een film te kijken met een glas wijn erbij”, begint ze. “Na de film bracht ik haar naar huis, maar onderweg werden we gestopt door de politie. Ik reed in een open autootje en zij had een sigarettenpeuk naar buiten gegooid. Dat mocht niet, want dat was littering (vervuiling, red.). Ik deed een alcoholtest en had 0,08 promille, wat de limiet was.”

“Wat nadien volgde, zie je alleen in films”, vervolgt ze. “Fingerprints, mugshots... Ik werd naar de Van Nuys County Jail gebracht en werd er bedreigd door een drugshoer. Ze zei dat ze me zou laten vermoorden als ik uit de gevangenis kwam. Ik had schrik. Oh mannekes, dat was voor mij de langste nacht uit mijn leven.”

“Iedereen droeg een oranje overall en was aan elkaar geketend. Daar stond ik dan met mijn shortje en flipflops, met enkel een juten deken tegen de kou. Plassen moest achter een glazen wand, iedereen kon het zien.” Na één nacht kwam ze vrij. “Ik kreeg een advocaat aan de lijn die me er weg kon halen”, vertelt Astrid. “Uiteindelijk heb ik 12.000 dollar betaald om vrij te komen. De vier daaropvolgende jaren werd ik telkens tegengehouden aan de Amerikaanse grens voor ondervraging. Heel ambetant, maar ik heb er wel uit geleerd. Sindsdien rij ik nooit meer met één druppel alcohol op.”

Zotte madam

Astrid vertelt het verhaal in een nieuw seizoen van ‘Waarheid, durven of doen’. Net als vorig jaar spelen daarin vier BV’s het bekende spelletje terwijl ze elk een gang van het bijhorende avondmaal meenemen. Astrid krijgt in de eerste aflevering het gezelschap van veldrijder Niels Albert (36), ‘Thuis-’acteur Mathias Vergels (30) en Belgian cat Julie Vanloo (29).

“Een hele toffe bende”, zegt Astrid. “Ik was heel blij om Niels terug te zien, dat was van in ‘De Verraders’ geleden. Mathias en Julie kende ik niet, maar we hebben elkaar uiteraard leren kennen. Julie was echt een leuke, met zo’n grappig West-Vlaams accent. Zij was blijkbaar een grote fan van mij, want ze vertelde hoe stoer ze me vond in ‘De Verraders’. Echt gek, nog bijna dagelijks word ik daarover aangesproken. Ik vreesde nochtans dat ik daar als een zotte madam zou uitkomen.”

Toch een jongetje?

Later deze zomer heeft Coppens nog opnames van ‘James de musical’ op het programma staan, maar de Antwerpse is ondertussen ook bijna een half jaar zwanger van een tweede kindje. Of haar dochter Billie-Ray (3) een broertje of een zusje krijgt, laat het voormalige topmodel nog in het midden. “Als het aan mij had gelegen had ik het al lang verteld, maar Bram wil er nog even mee wachten”, zegt Astrid. “Binnenkort zullen we het geslacht wel onthullen.”

Al vertelt ze wel dat deze zwangerschap zwaarder dan de eerste. “Mijn buik is veel sneller groot geworden en Ik merk ook dat lang rechtstaan of lang stilzitten lastiger is. Maar ik ben trots op mijn buik, Bram vindt het ook prachtig dat mijn borsten groter zijn (lacht).” Afsluitend komt er in het programma een kaartlegger die de toekomst voorspelt. Die heeft het over ‘een belangrijke jonge man’ in haar leven. Wordt de baby dus toch een jongetje? “Wie weet? Nog even geduld”, lacht Astrid.

‘Waarheid, durven of doen’ is om 21.35 uur te zien op VTM.

