Astrid Coppens werd vroeger gepest: "Ik heb afgezien en gehuild"

09 februari 2020

Astrid Coppens verdiende de kost als model voor ze John Bryan leerde kennen, maar haar uiterlijk zorgde er ook op jonge leeftijd voor dat ze zwaar werd gepest op school. Dat vertelt de realityster op Radio 2.

“Ik werd vooral gepest vanwege mijn uiterlijk”, aldus Coppens. “Ik ben al van jongsaf heel groot, mager ook. De pesters waren vooral de wat oudere meisjes, die twee of drie jaar hoger zaten. Het is nooit fysiek geworden, maar vrouwen kunnen heel hard zijn met woorden. Dus, ja ik heb afgezien, én gehuild. Maar gelukkig kon ik goed en veel praten met mijn mama. Nog altijd trouwens.”

Coppens leerde van haar uiterlijk net een troef te maken. “Ik werd gepest om mijn uiterlijk, maar van dat uiterlijk heb ik uiteindelijk mijn beroep kunnen maken, en er goed geld mee kunnen verdienen. En het pesten heeft mij hard gemaakt. Modellenwerk is zo’n harde business, je uiterlijk wordt constant beoordeeld. Ik heb door de jaren heen een olifantenvel gekregen.”

Mes in de rug

De olifantenhuid kwam haar later nog van pas. “Als je bij de start van zo’n modellencarrière nog nooit bent geconfronteerd met kritiek, dan krijg je het heel moeilijk”, vertelt Astrid. “Hetzelfde toen ik bekend werd in Vlaanderen met de realityreeksen. Ik kreeg bakken kritiek over mij heen, over mijn uitlatingen - het woord ‘amazing’, weet je nog - maar ik kon daar mee om, precies omdat ik het al ‘gewoon’ was.”

Het pesten heeft wel sporen nagelaten. “Omdat ik zo vaak een mes in de rug heb gekregen, vertrouw ik mensen niet zo makkelijk meer. Ik kan me moeilijk ‘geven’. Ik ben ook niet echt sociaal, maar als je mijn vriend of vriendin bent, dan mag je altijd op mij rekenen.”