Astrid Coppens: "Tot op de dag van vandaag willen ze me kapot maken" SD

13 april 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Opmerkelijke getuigenis van Astrid Coppens (35) in het Nederlandse tv-programma ‘The Therapist’ gisteren. In een gesprek met psychiater Glenn Helberg onthulde de Antwerpse dat haar huwelijk vermoedelijk een business-deal was, dat het tot voor kort fysiek onmogelijk was om kinderen te krijgen en dat ze tot zijn dood dagelijks zal ontwaken met angst voor ‘den John’.

"Ben ik eigenlijk wel goed bezig? Pak ik bepaalde situaties wel juist aan?", dat is dé hamvraag waarop Astrid een antwoord hoopt te vinden tijdens de therapie-sessie met gerenommeerd psychiater Glenn Helberg. Al vloeit het gesprek al snel richting één man waarbij de Antwerpse meteen een gloednieuwe theorie ontwikkelt. "Ik denk dat mijn huwelijk met John eerder een business-deal was. Een plan dat hij al van in het begin in zijn hoofd had", klinkt het. "Hij heeft me nooit graag gezien." Astrid ziet zelfs rechtstreekse gelijkenissen met de vader van John Bryan. "Zijn vader is vijf keer getrouwd geweest en heeft heel wat geld van zijn ex-vrouwen afgetroggeld", verbijt ze haar tranen.

Slaapproblemen

Dat John nooit helemaal uit haar leven zal verdwijnen, mag meteen blijken. "Ik kamp met slaapproblemen omdat ik niet kan stoppen met piekeren. Zelfs nu durf ik niet veel te zeggen. Ik ben bang dat hij me weer zal aanklagen voor laster en eerroof. Tot de dag dat hij er niet meer is, denk ik dat ik altijd schrik zal hebben. Dat ik altijd over mijn schouder zal moeten kijken." Zelfs haar recente kinderwens werd - zo bleek - door de kale zakenman doodgeknepen. "Ik wil graag aan kinderen beginnen", vertelt ze. “Maar dat was tot begin januari onmogelijk door de stress. Ik kreeg zelfs haaruitval. Lichamelijk was ik echt niet oké en dat zou ik mijn kind niet willen aandoen. Ik hoop gewoon dat ze mij nu met rust laten en dat ik verder kan met mijn leven.”

Ongelukkig huwelijk

Over haar vorig huwelijk is ze kort. "Ik ben zeven jaar getrouwd geweest. John bedroog me en twee jaar na de scheiding spande hij een rechtszaak tegen me aan. Het heeft me een fortuin aan advocaten gekost. Ik heb er al enorm van afgezien. Ik ben heel eenzaam geweest in mijn relatie met John. Op z'n minst vijf van de zeven waren ongelukkige jaren. Maar dat besefte ik toen niet. Nu wel."

Ondertussen is ze bijna anderhalf jaar gelukkig getrouwd met regisseur Bram Coppens, mag ze een eerste filmrol in 'Verborgen Verlangen' op haar palmares schrijven én won ze eind vorig jaar de 2,5 jaar durende rechtszaak tegen 'den John', die haar aanklaagde voor het achterhouden van inkomsten.

Bekijk hier de volledige afleveringen van ‘The Therapist’.