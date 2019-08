Astrid Coppens slachtoffer van fake news: "Dit zijn gevaarlijke producten” SDE

25 augustus 2019

17u02 0 Showbizz Nadat eerder al Lesley-Ann Poppe, An Lemmens en Natalia hun beklag deden over valse advertenties met hun naam erin, is nu ook Astrid Coppens het slachtoffer geworden van fake news. Op Instagram doet ze haar beklag.

“Spam-waarschuwing”, schrijft Astrid Coppens op haar Instagram-pagina. “Ik ben het slachtoffer van fake news. Bedankt om dit te delen, mensen. Opnieuw gebruikt dit bedrijf valselijk mijn naam om hun gevaarlijke producten te promoten. Ik heb hier niets mee te maken. Ik heb deze producten nooit gebruikt en zal dat ook nooit doen." En Coppens voegt er nog een waarschuwing aan toe voor haar volgers: “Geloof dit niet, en vooral: koop dit soort dingen nooit.”

Bij het bericht voegt Coppens een screenshot van een Facebook-link. Daarin wordt een foto van haar gebruikt en de quote: “Weken na het bevallen heb ik mijn silhouet kunnen herstellen.” Ook in het bijbehorende tekstje worden zogezegde quotes van haar aangehaald om het afslankmiddel te promoten. Zo staat er te lezen: “Ik heb hulp ingeroepen, iedereen mag dat weten. Ge kunt dat zelf ook thuis doen: 1 ‘s morgens op een lege maag innemen gedurende minimaal drie weken", zegt Astrid in het interview.” Klopt niets van, aldus Coppens zelf.

Ze is niet het eerste bekende gezicht dat slachtoffer wordt van fake news. In maart stapte VTM nog naar de rechter om een klacht in te dienen nadat enkele schermgezichten en het programma ‘The Voice’ slachtoffer werden van fake news. Op sites zoals Instagram en Facebook verschijnen valse nieuwsberichten, waarmee allerlei schoonheidsproducten worden gepromoot. Wie die producten wil kopen, wordt opgelicht en ziet zijn geld in rook opgaan. Ook de VRT sloot zich aan bij de klacht. En enkele dagen geleden moest ook Lesley-Ann Poppe eraan geloven. Oplichters gebruikten haar gezicht om via allerlei dubieuze Facebookpagina’s dieetproducten aan te prijzen en te verkopen. “Een totale leugen, ik zou nooit reclame maken voor zo’n producten”, reageert Poppe. Ongeveer hetzelfde verhaal als bij Astrid Coppens dus.