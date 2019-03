Astrid Coppens showt nieuwe collectie én babybuikje: "Ons meisje is uitgerekend voor 'the Fourth of July'. Amerikaanser kan haast niet” Isabelle Deridder

13 maart 2019

00u00 0 Showbizz Astrid Coppens (36) heeft haar nieuwste collectie bij kledingketen ZEB voorgesteld. Dat deed ze met een bol buikje, want de Hollywoodvrouw is zwanger van haar eerste kind, een dochter. "Gelukkig heb ik losse stuks in de collectie gestoken", lacht ze.

"Ik weet niet of ik de meest succesvolle BV-ontwerpster ben, maar bij ZEB ben ik wel degene die al het langst aan de slag is", zegt Astrid. "Ondertussen is dit al mijn twaalfde collectie, maar ik vind het nog iedere keer een uitdaging." En er zit duidelijk nog geen sleet op het ontwerptalent van Astrid. "Ik merk dat de vraag naar mijn collectie blijft stijgen. Ik ben niet zomaar het gezicht, ik ben hier ook echt bij betrokken, want ik denk mee na over de materialen, de snits en de prints. Daarom wilde ik ook zo graag in België zijn voor de lancering. Ondertussen ben ik ook al aan de wintercollectie begonnen. Crazy, want deze zomercollectie is nog maar pas uit. (lacht)"

Géén zwangerschapslijn

Hoewel de lijn Astrid Black Label heet, zit er opvallend veel kleur in Astrids nieuwste collectie. "Dat werd vorige zomer beslist. Ik was toen in juli en augustus in België en het was hier zo warm, dat ik zelf ook geen zin had om de hele tijd zwart te dragen. Ik kan dus alleen maar hopen dat de komende zomer ook zo mooi is. Gelukkig heb ik destijds beslist om ook lossere stuks op te nemen in de collectie, want toen wist ik uiteraard nog niet dat ik zwanger zou zijn. (lacht) Daardoor kan ik veel items uit de collectie blijven dragen tot aan mijn bevalling. Bij de fotoshoot in januari pasten álle stuks nog. Al heb ik toen enkele keren naar een grotere maat moeten grijpen voor een broek. Nu, niet dat ik dat erg vind. Het is geen zwangerschapscollectie, hé. En Bram stelde me ook goed op m'n gemak. Ik heb er trouwens geen probleem mee dat mijn lichaam nu verandert, dat is nu eenmaal hoe de natuur werkt. Ik vind het heel leuk om dat allemaal te zien en ik voel me ook enorm vrouwelijk. En Bram klaagt ook niet, dus dat is fijn. Nu ja, ik ben ook heel braaf, hoor. Ik snauw hem zeker niet af omdat ik zwanger ben. Dat zou ik nooit durven. (knipoogt)"

En terwijl heel wat vrouwen last hebben van typische zwangerschapskwaaltjes, blijkt Astrid daar wonderwel van gespaard gebleven. "In het begin was ik moe, maar daar heb ik nu geen last meer van. En ik heb bijvoorbeeld ook geen opgezwollen voeten. Daarom heb ik vanavond hakken aangetrokken. Ik heb zelfs geen reservepaar bij. Het moet maar lukken om een hele avond stijlvol te blijven. (lacht)"

Kleine fashionista

Met een mama die zo van mode houdt, zou het uiteraard fijn zijn mocht ook dochterlief een fashionista worden. "En als ze die interesse niet heeft, dan zal ik er wel voor zorgen dat ze die krijgt", lacht Astrid. "Nu is het vooral aftellen naar de geboorte. Ons meisje is uitgerekend voor 4 juli. The Fourth of July, dus (de nationale feestdag in de VS, red.). Amerikaanser kan haast niet. Als onze dochter effectief dan geboren wordt, gaan Bram en ik toch iets speciaals moeten verzinnen om dat in de verf te zetten.”