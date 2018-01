Astrid Coppens over de toekomst: "Voor een baby verhuizen Bram en ik misschien wel weer naar België" Christophe D’Huysser

Bron: Story 0 I&C 20170125 VILVOORDE PC ASTRID EN BRAM COPPENS Showbizz Astrid Coppens (34) kan eindelijk echt verder met haar leven. Na bijna 2,5 jaar procederen tegen haar ex-man John Bryan, die haar beschuldigde van achtergehouden inkomsten, heeft de Hollywoodvrouw het proces gewonnen. Astrid en haar echtgenoot Bram zijn nu klaar voor de volgende stap: een baby.

Astrid Coppens heeft er een bewogen periode op zitten. De Hollywoodvrouw zat verwikkeld in een rechtszaak met haar ex-man John Bryan. Die klaagde haar aan voor twee miljoen dollar omdat ze bepaalde inkomsten niet zou hebben aangegeven tijdens de scheiding. Maar de rechter in Los Angeles heeft nu beslist dat Astrid zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude of oplichting en verwierp de miljoenenclaim.

Astrid, je bent zeker opgelucht nu de rechtszaak achter de rug is?

Er is een grote last van mijn schouders gevallen. Eindelijk kan ik weer verder met mijn leven en een mooie toekomst opbouwen. Emotioneel was het een heel zware periode. Ik heb heel wat slapeloze nachten achter de rug en was elke dag in de weer met advocaten.

