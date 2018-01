Astrid Coppens over de toekomst: "Sinds ik samen ben met Bram, voel ik dat ik klaar ben voor een baby" Christophe D’Huysser

05u00

Bron: Story 1 I&C Astrid en Bram Coppens. Showbizz Astrid Coppens (34) kan eindelijk echt verder met haar leven. Na bijna 2,5 jaar procederen tegen haar ex-man John Bryan, die haar beschuldigde van achtergehouden inkomsten, heeft de Hollywoodvrouw het proces gewonnen. Astrid en haar echtgenoot Bram zijn nu klaar voor de volgende stap: een baby.

Het jaar 2017 kon niet beter eindigen voor Astrid Coppens. 2,5 jaar geleden spande haar ex-man John Bryan een monsterproces in tegen haar, omdat ze volgens hem inkomsten had achtergehouden. De zakenman eiste meer dan twee miljoen dollar en betrok ook hun villa in Los Angeles bij de rechtszaak. Na een slopende periode kreeg Astrid recent goed nieuws: de rechter geeft haar gelijk en John moet nu opdraaien voor alle gerechtskosten.

Astrid, je bent zeker opgelucht nu de rechtszaak achter de rug is?

Een grote last is van mijn schouders gevallen. Eindelijk kan ik verder met mijn leven. Emotioneel was het een heel zware periode. Ik heb heel wat slapeloze nachten achter de rug en was elke dag in de weer met advocaten.’

