Astrid Coppens onder vuur voor foto waarin ze social distancing-regels breekt MVO

11 mei 2020

14u06 0 Showbizz Astrid Coppens (37) krijgt kritiek op een foto waarin ze de social distancing-regels overtreedt. Op Instagram postte ze een kiekje waarin ze een arm om haar moeder slaat. Die laatste heeft haar kleindochter, Billie Ray op de arm. “Dat is niet voldoende afstand”, klinkt het.



Net zoals vele andere Vlamingen bezocht Astrid dit weekend haar mama op moederdag. “Het was zo emotioneel om haar terug te zien na bijna twee maanden”, schreef ze bij de foto. “Ze heeft haar petekind zo gemist. Ik was heel blij dat Billie Ray haar nog herkende. We houden van je, ‘Bobbie’.” Voor Astrid was het bovendien haar eerste moederdag, dus des te meer reden om te vieren.

De reacties op hun foto waren echter niet allemaal even positief. Coppens kreeg kritiek te verduren omdat ze te dicht bij haar moeder staat, iets wat door experts nog steeds streng wordt afgeraden, ook al mogen we sinds zondag weer op bezoek. Astrid heeft de foto intussen verwijderd, onze redactie contacteerde haar voor een reactie maar ontving tot nu toe nog geen antwoord.