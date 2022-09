Astrid Coppens na 2,5 jaar herenigd met broer Laurens, aka ‘De Lau’: “Billie-Ray sprong meteen in mijn armen”

Film Terug naar de jaren 90: CEMI lost de trailer van hun nieuwe film ‘Rewind’

In juni kwamen Céline Dept (22) en Michiel Callebaut (26), beter bekend als CEMI, naar buiten met groot nieuws. Het influencerkoppel brengt binnenkort een eigen film in de cinemazalen: ‘Rewind’. Wat anders dan we gewend zijn van hen, want meestal zijn ze op YouTube of op TikTok te vinden.

14 september