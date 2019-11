Astrid Coppens keert voorlopig nog niet terug naar Amerika: “Ik heb nog geen goesting” SDE

18 november 2019

09u05

Bron: NB 1 Showbizz Eigenlijk zouden Astrid Coppens (36), haar echtgenoot Bram (39) en dochtertje Billie-Ray naar Los Angeles terugkeren van zodra Billie-Ray haar Amerikaanse paspoort had, maar de familie is nog steeds in België. En voorlopig zijn er ook geen concrete plannen om terug te keren, vertelt Astrid in Het Nieuwsblad.

Dat de familie nog steeds in België is, heeft veel te maken met de grootouders van Billie-Ray, vertelt Astrid in Het Nieuwsblad. “Die liefde van mijn ouders heeft ze daar niet. En ik wil dat die mensen ook niet afpakken. Hetzelfde met de ouders van Bram. Ik kan me niet inbeelden dat ik hen dat aandoe.” Of en wanneer ze dan terugkeren naar Los Angeles is nog een vraagteken. “We zouden midden oktober zeker vertrekken, maar we hebben het weer uitgesteld”, geeft Astrid toe. “Ik had dat nooit gedacht. Ik zie ons hier zeker blijven tot het einde van het jaar. En daarna? Voor alle zekerheid zijn we al eens naar een crèche gaan kijken. Als we hier in januari nóg zijn - stél nu, hè (lacht) - wil ik dat ze toch wat contact krijgt met andere kindjes. En zal ik ook meer moeten werken. We zien wel. Ik moet er voorlopig voor het werk niet zijn. En Bram reist veel, hem maakt het niet uit of hij dat vanuit Amerika of België doet. Ik denk nog altijd: we keren wel terug. Maar ik heb nog geen goesting. Raar hè? Ik woon daar veertien jaar.”