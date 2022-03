Astrid Coppens keert nooit meer terug naar de States: “De artsen daar dachten dat Billie-Ray niet levensvatbaar was”

ShowbizzAstrid Coppens (39) heeft het gehad met de Verenigde Staten, zo vertelt ze het in het Nieuwsblad. “Dat overdreven fake gedoe, ik kan het niet meer verdragen.” Maar de grootste factor die meespeelde in haar beslissing was een verkeerd verdict van de lokale artsen, over haar dochtertje Billie-Ray. “Er werd ons aangeraden om ernstig over abortus na te denken.”

“Ik ben al bijna drie jaar niet meer in Los Angeles geweest”, bedenkt Astrid zich in Het Nieuwsblad. “In december zijn Bram en ik naar New York geweest voor onze huwelijksverjaardag. Na vier dagen begonnen we toch te denken: oei, die Amerikanen, die oppervlakkigheid.”

Volledig scherm Astrid Coppens en haar gezin in Disney © Disneyland Paris

Al was dat niet de voornaamste reden voor haar permanente vertrek. “Het allerergste - en dat heb ik nog nooit verteld - was toen ik zwanger was van Billie-Ray en de artsen op basis van de twintig-weken-echo dachten dat ze niet levensvatbaar zou zijn. Ik heb allerlei puncties en onderzoeken ondergaan, tot we op het punt kwamen dat ons werd aangeraden om ernstig over abortus na te denken. Uiteindelijk zijn we naar België gekomen, waar vastgesteld werd dat ze perfect gezond was. Kun je je inbeelden dat ik bijna op het punt stond...”

Gelukkig is Billie-Ray kerngezond, en - als het aan Astrid ligt - is een broertje of een zusje zeker welkom. Haar kroost zal binnenkort trouwens vervoerd worden in... een bakfiets. “Ik ben een bakfietsmoeder, wie had dat kunnen denken?”

