Astrid Coppens keert niet terug naar Los Angeles, broer Lau blijft achter: “Ik mis mijn zus” Jean D’hont

25 februari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ze zijn twee handen op één buik, Astrid (37) en haar broer Laurens (39). Nu zij in Gent blijft wonen, blijft de Lau alleen met echtgenote Roos achter in L.A. “Jammer”, zegt hij, “maar een verrassing was dit niet voor mij.”

Normaal gezien had Astrid al opnieuw met haar gezin onder de palmbomen van Malibu Beach moeten zitten. Langer dan drie maanden gingen zij en echtgenoot Bram na de geboorte van dochtertje Billie-Ray niet in België blijven wonen, maar nu kiest de gewezen ‘Hollywood-vrouw’ toch voor Gent als vaste verblijfplaats. Enigszins verrassend, want op tv leek Astrid haar hart aan de States te hebben verpand. Ze heeft zelfs al enkele jaren naast de

Belgische ook de Amerikaanse nationaliteit.

“Voor mij was dit nu níet bepaald een verrassing”, reageert Astrids broer Laurens vanuit Los Angeles. “Vlaanderen is nu eenmaal véél kindvriendelijker dan L.A., en alle vier de grootouders zijn nu dicht bij hun kleinkindje. Dat is niet alleen belangrijk voor hen, maar het betekent ook een ­grote steun voor Astrid, Bram en Billieke.”

Jammer wel dat je jouw zus nu moet missen, toch?

Ja, maar belangrijker is dat Astrid en Bram ­gelukkig zijn en ze Billieke in de best mogelijke omstandigheden kunnen grootbrengen. Natuurlijk missen we elkaar, en is het spijtig dat de afstand zo groot is, maar dat is nu niet het belangrijkste. Wél dat ze alle drie in goede handen zijn.

Bellen jullie elkaar nu heel vaak?

We hangen zeker niet constant aan de lijn, maar Astrid stuurt me veel foto’s door en houdt me goed op de hoogte. Weten dat alles in orde is, vind ik veel belangrijker dan dagelijks te bellen met elkaar.

Ben je nu van plan om zelf wat vaker terug naar Vlaanderen te komen?

Ik ga al jaren zo veel als ik kan op familiebezoek, en met Billie-­Ray heb ik nog een extra reden om over en weer te vliegen. Ik ben trouwens juist in België geweest, vorige week zat ik nog met de hele familie aan tafel.

Familiegevoel

Laurens bevestigt dus wat ­Astrid Coppens vertelde in het jongste nummer van Nina. “Als ik de liefde van mijn ouders en schoonouders voor mijn kind zie, zo’n familiegevoel hebben wij in L.A. niet”, aldus Astrid. “Daar staan we er alleen voor. Ik had nooit verwacht dat ik me zo zou voelen. Ik heb tenslotte veertien jaar in L.A. gewoond. Bram en ik hebben ons nu in Gent gesetteld en zijn er intens gelukkig. En dat komt puur door ons kleineke. En hoe die onze familieband in de verf zet. Mijn papa is met pensioen, je moet hem eens zien met zijn kleindochter. Zo mooi om mee te maken, die nieuwe familie­sfeer. Billie-Ray heeft een Amerikaans paspoort, maar intussen gaat ze hier naar de crèche, twee dagen per week. We willen dat ze een sociaal kindje wordt.”

Pampers

Die palmbomen van Malibu Beach lijkt Astrid dus nog niet te missen. “Het went in Gent”, zei ze in Nina. “Mijn roots liggen uiteindelijk in België. Ik ben op mijn achttiende beginnen te reizen als fotomodel, en ben nooit echt teruggekeerd. Ik ken mijn weg beter in L.A. dan hier. Maar ik ben nooit zo gelukkig geweest als nu. Vanuit Gent kunnen we vaak naar zee, daar komen we tot rust.”

Of de keuze voor Vlaanderen definitief is, wil Astrid nog niet gezegd hebben. “Ik plak er geen termijn op”, vertelde ze. “Ik wil honderd procent genieten van mijn kind. Ik heb hier zo lang naar verlangd, en wil elke seconde bewust meemaken. Zelfs een pamper verversen vind ik zalig. Bram reist veel als regisseur. Maar we zijn nog niet meegegaan. Billie-Ray is eindelijk op haar ritme, ik wil haar niet opzadelen met een uur­verschil.”