Astrid Coppens keert in oktober terug naar L.A.: “Definitief in België blijven is niet aan de orde” JR

30 juli 2019

06u01

Bron: Story 0 Showbizz “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest”, zegt Astrid Coppens (36) in Dag Allemaal. Een maand na de bevalling is ze terug aan het werk, maar dochtertje Billie-Ray zit voortdurend in haar gedachten. “Mijn ouders zijn zo trots op hun eerste kleinkind. Dat is zo mooi om te zien!”

Het aanbod om een realitysoap rond haar dochtertje te draaien heeft ze afgewimpeld, maar het babygeluk straalt van Astrid Coppens af wanneer Dag Allemaal haar opzoekt. Ook al moest ze amper een maand na de bevalling alweer aan het werk, voor een fotoshoot voor de nieuwe herfstcollectie die ze ontworpen heeft voor ZEB. “Begin september lanceer ik in België nog de nieuwe ZEB-­collectie, maar in oktober keren we terug naar L.A. Dan is Billie-­Ray ook al wat ouder. Ik vond het onverantwoord om met haar zo’n lange reis te maken voor ze drie maanden oud was.”

Maar je bent wel blij dat je terug naar L.A. kan?

Ja, toch wel, en Bram ook. Niet dat ik L.A. heel erg mis deze zomer, want ik heb het veel te druk met mama zijn. Maar het is een lifestyle die Bram en ik hebben, hé. Een definitieve terugkeer naar België is dus zeker nog niet aan de orde.

Je ouders, die in België wonen, zijn voor het eerst groot­ouders geworden.

Ja, en ze zijn zo trots, dat is zó mooi om te zien. Ik ben blij dat ik de hele zomer in België blijf, zodat ze die eerste weken met hun kleindochter ten volle kunnen beleven. Aan Brams kant zijn er al twee kleinkinderen, twee meisjes ook, en dat is toch nog anders.