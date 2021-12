Astrid Coppens is vijf jaar getrouwd: “Vroeger had ik nooit zo’n moedergevoel, omdat ik niet wist wat echte liefde was”

“Ik heb al een tafel geboekt bij Soho House, de bekende private membership club waar Bram en ik elkaar acht jaar geleden hebben leren kennen”, vertelt Astrid aan Story, terwijl ze al vooruit blikt op het romantische tripje naar New York waarmee ze hun vijf jaar huwelijk vieren. “Dat was toen wel in hun vestiging in Los Angeles, maar dat vond ik voor nu wat te ver vliegen. En in New York kunnen we meteen wat cultuur opsnuiven.” Wie er niet bij zal zijn is hun tweejarig dochtertje Billie-Ray. “Het is de eerste keer sinds haar komst dat Bram en ik vijf dagen zonder haar zullen zijn, want meestal is een van ons tweeën wel thuis als de ander in het buitenland zit. We zullen haar missen, maar gelukkig is ze in goede handen bij mijn ouders. Ze komen speciaal naar zee afgezakt zodat Billie-Ray gewoon naar de crèche kan blijven gaan. Die gaat het zo leuk hebben dat ze ons niet zal missen (lachje).”