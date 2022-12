Astrid Coppens geniet van dagje Plopsaland De Panne met echtgenoot én kleine Billie-Ray

Celebrities Kim Kardashian in tranen om co-ouderschap met controver­siële Kanye West: “Het is verschrik­ke­lijk moeilijk”

De recente antisemitische uitspraken van Kanye ‘Ye’ West (45) zijn ook bij zijn ex Kim Kardashian (42) hard binnengekomen. Dat vertelde de realityster in de ‘IRL Podcast’. “Ik zal hem altijd blijven beschermen, want hij is de vader van mijn kinderen”, zegt ze met tranen in de ogen. “Maar het is verschrikkelijk moeilijk.”

