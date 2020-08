Astrid Bryan denkt na over toekomst dochtertje Billie-Ray: “Hopelijk wordt ze geen model” SDE

15 augustus 2020

10u01

Bron: Radio 2 1 Showbizz Zelf maakte ze jarenlang het mooie weer als model, maar Astrid Coppens (37) hoopt dat dochtertje Billie-Ray niet in haar voetsporen zal treden. Dat vertelde ze op Radio 2 in ‘De Zomers van...’ .

“Ik hoop dat mijn dochter geen model wordt", vertelt Astrid Coppens in ‘De Zomers van ...’ op Radio 2. “Ik zal haar zeker aanmoedigen om te studeren en een ‘normale' job te doen. In de modellenwereld word je vaak gekwetst. Al die castings, die audities, die commentaren op je lichaam, dat is niet altijd leuk. Het is altijd wat: te groot, te dik, te dun. Je krijgt er een olifantenvel van en ik zou echt niet willen dat ons ‘kleineke’ gekwetst wordt. Ik ben blij dat ik dat modellenwerk gedaan heb, het was een onvergetelijke ervaring, maar het is een heel harde wereld”, klinkt het.

Of Billie-Ray ooit nog een broertje of zusje krijgt, daar is Astrid trouwens nog niet uit. “Soms denk ik van wel, maar als er een moeilijke nacht is geweest, twijfel ik wel eens. Alles dubbel doen... Maar ik zou toch nog graag een tweede ‘harteke’ willen. Een jongen of een meisje, het maakt niet uit.”

