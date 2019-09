Aster Nzeyimana presenteert met blauwe plek in het gezicht DBJ

30 september 2019

20u13

Bron: Nieuwsblad 0 TV Het was een bijzonder beeld in het journaal op één van 13u maandagmiddag. Sportanker Aster Nzeyimana presenteerde met een blauwe plek in het aangezicht. “Een ongelukje bij het sporten”, liet hij achteraf weten.

Geen caféruzie of een zwaar nachtje, maar een ongelukje bij het sporten was de oorzaak van de blauwe plek in het aangezicht van Aster Nzeyimana. “Ik ga elke zondagochtend voetballen, we spelen in een vriendencompetitie in het Waasland. En het voorbije weekend ging ik onderuit, met mijn gezicht op het kunstgras”, zegt hij aan het Nieuwsblad.

Het was naar eigen geen optie om daar iets over te zeggen in de uitzending zelf. “Dat is een moeilijke afweging, maar ik zit daar in eerste instantie om het sportnieuws te brengen. Het draait niet om mij als persoon.”