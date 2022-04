Aster Nzeyimana over het schandaal rond Bart De Pauw: “Slachtoffers aanvallen? Dat is de omgekeerde ­wereld”

ShowbizzAster Nzeyimana (28) verschiet ervan hoeveel mensen niet snappen dat De Pauws gedrag verkeerd was. Dat vertelt het sportanker in een interview met Het Nieuwsblad. Ook zijn vriendin, Lize Feryn, diende klacht in tegen de televisiemaker. “Op onze eerste date bracht Lize dat voorzichtig aan, want ze had al meer­dere mensen horen foeteren over wat die arme De Pauw toch aangedaan was.”

Na een ‘Telefacts’-reportage over de zaak-Bart De Pauw, kregen de vrouwen die een klacht neerleggen heel wat bagger over zich heen. Aster was het eerste mannelijke schermgezicht dat de vrouwen verdedigde. “Ik verschoot ervan hoeveel mensen nog altijd niet snappen dat De Pauws gedrag verkeerd was”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Het sportanker vormt een koppel met model en actrice Lize Feryn, die ook een klacht indiende. Op hun eerste date was het filmpje waarin Bart De Pauw zijn ontslag bekendmaakte vijf maanden oud. “Lize bracht dat voorzichtig aan, want ze had al meer­dere mensen horen foeteren over wat die arme De Pauw toch aangedaan was. Niemand wist toen iets over de zaak, dus je kon geen kant kiezen. Als je toch moest kiezen, kon je alleen maar begrip opbrengen voor de potentiële slachtoffers. Toen ik dat zei, was ze opgelucht.”

Lize kreeg ook heel wat dreigbrieven, die ze toont in de documentaire over de zaak-De Pauw op Streamz. “De domheid van mensen die zulke brieven schrijven, maakt me alleen maar kwaad. Die brieven hebben er toe bijgedragen dat ik me erover uitgesproken heb. Het gerecht moest zijn werk nog doen, je kon De Pauw niet veroordelen. Maar dan de slachtoffers aanvallen? Komaan, dat is toch de omgekeerde ­wereld.”

“Door het stof gegaan”

Het sportanker vertelt ook over zijn collega Eddy Demarez. Afgelopen zomer uitte Demarez ongepaste opmerkingen over de geaardheid en het uiterlijk van enkele speelsters van de ‘Belgian Cats’, het Belgisch vrouwenbasketteam. “Bij Sporza wordt hard gewerkt om dat soort machismo eruit te krijgen” vertelt Aster. “Iedereen is het erover eens dat wat Eddy heeft gezegd niet kon, ook hijzelf, dat heeft hij aan de hele redactie toegegeven. Hij is door het stof gegaan. Hij heeft zich verontschuldigd en hij heeft een leer­traject gevolgd. Hij was nieuwsgierig naar wat hij verkeerd gedaan had en ­wilde inzicht verwerven in hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden. Je kunt er niet beter mee omgaan dan hij ­gedaan heeft.”

