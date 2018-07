Aster Nzeyimana ontsnapte aan de Rwanda-genocide: "Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad" TK

15 juli 2018

10u39

Bron: De Zondag 0 Showbizz Een rijzende ster, zo kan je Aster Nzeyimana gerust omschrijven. Hij is amper 24, maar presenteert nu al de sportsectie van het Journaal bij de VRT. En dat terwijl hij onnoemelijk veel geluk heeft gehad als baby.

Aster werd geboren in Butare, in het zuiden van Rwanda. In De Zondag vertelt hij hoe hij ontsnapte aan de genocide in 1994, waarbij minstens 500.000 Tutsi's en Hutu's omkwamen in een periode van 100 dagen. "Mijn papa werkte daar als dokter, mijn mama als vroedvrouw", verduidelijk Aster. "Toen ik geboren werd, was het plan om tijdelijk terug naar België te keren. Mijn mama (een Oost-Vlaamse) wou dat ik de Belgische nationaliteit zou hebben. Maar dat tijdelijkeis definitief geworden."

"Enkele dagen na ons vertrek is het vliegtuig met de Rwandese president Habyarimana neergehaald en is de genocide uitgebroken. Je kan dus wel stellen dat ik ongelooflijk veel chance heb gehad, ja." Intussen heeft Aster ook niet echt een band meer met het land. "Ik ben daar geboren, maar dat is het dan ook. Mijn vader is van Burundi afkokmstig, zijn familie woont dáár. Dat land zou ik wel graag eens bezoeken."

Intussen wordt Aster vaak omschreven als een vrouwenmagneet, maar dat vind hij zelf maar een vreemd gegeven. "Die aandacht is best fijn, dat geef ik graag toe. Maar je moet dat ook niet overdrijven. Ik krijg geen slipjes naar mijn hoofd geslingerd, hè. Ik ben maar een sportjournalist, geen rockster."