Aster Nzeyimana en Lize Feryn willen ooit samen een gezin starten: “Maar voorlopig volstaan onze twee katten”

Aster Nzeyimana (26) en Lize Feryn (27) vormen al 2,5 jaar een gelukkig koppel. Kinderen staan ook op de planning, al zijn die nog niet voor meteen, klinkt het in Dag Allemaal. "Wij leiden een liederlijk leven."

Het onderwerp ‘kinderen' is duidelijk geen taboe ten huize Lize Feryn en Aster Nzeyimana. Maar voorlopig blijft het bij een verre droom. Hoewel het koppel in de toekomst graag aan gezinsuitbreiding zou doen, tikje het klokje voorlopig nog niet. “Kinderen passen nu gewoon nog niet in ons leven”, vertelt de actrice dan ook in Dag Allemaal. Dat beaamt ook sportanker Aster. “Omdat wij een liederlijk leven leiden. Wij werken laat en dan beslissen we bijvoorbeeld om nog iets te gaan drinken. Of we gaan last-minute op verlof.”

“Wij genieten van onze vrijheid”, klinkt het dan weer bij Lize. “En bij geen van ons beiden is de klok al aan het tikken. Als we over kinderen praten, is het van: ‘We moeten genoeg verdienen, zodat we een nanny kunnen inhuren.’ Zolang we zo denken, is de drang volgens mij niet groot genoeg om aan een gezin te beginnen. (lacht) We hebben twee katten, dat volstaat voorlopig.”

