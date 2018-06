Assita Dembélé opende een hotel met de steun van haar broer: "Mousa is heel vrijgevig, al profiteer ik niet" CD

20 juni 2018

06u00 0 Showbizz De zus zijn van een Rode Duivel heeft zo zijn voordelen. Dankzij haar broer Mousa (30) kon Assita Dembélé (33) haar droom waarmaken: een eigen hotel uitbaten. Al ligt er ook wat druk op haar schouders: iedereen verwacht dat ze het even goed doet als Mousa.

Mousa Dembélé droomde van een carrière als voetballer, zijn zus Assita van een eigen hotel. En kijk: in maart heeft ze, samen met haar broer, het suite-hotel De Gulde Schoen geopend in een historisch pand in hartje Antwerpen. Daar verwennen ze hun gasten in een huiselijke en gezellige sfeer. "Een ideetje van mijn broer. Als voetballer reist hij veel en vaak vindt hij die kamers te klein en onpersoonlijk. Daarom hebben we gekozen voor warme materialen en zijn de kamers eigenlijk allemaal suites", vertelt Assita in Story.

Maar daar hangt wel een prijskaartje aan vast. Voor één nacht betaal je al snel meer dan 300 euro.

Dat is inderdaad niet goedkoop, maar toch lopen de boekingen vlot binnen. Niet alleen zakenmensen, maar ook gezinnen met kinderen, Vlamingen en zelfs voetballers en internationale sterren zijn al blijven slapen. We mogen dus zeker niet klagen.

Pareltje

De Gulde Schoen, is dat een verwijzing naar het voetbaltalent van je broer?

