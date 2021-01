Asia Argento beschuldigt regisseur “The Fast and the Furious” van seksueel misbruik

De 45-jarige actrice en regisseuse was een van de eerste om het seksueel misbruik door de invloedrijke producent Harvey Weinstein aan de kaak te stellen. In 2017 maakte ze bekend dat hij haar in 1997 verkrachtte, toen ze 21 was.

"Het is de eerste keer dat ik spreek over Cohen", zegt Argento vrijdag in de Corriere. "Hij heeft me misbruikt door me GHB (een zogenaamde verkrachtingsdrug, red.) doen innemen. Toen wist ik niet echt wat dat was. Ik ben 's ochtens naakt wakker geworden in zijn bed." De feiten gebeurden toen ze in Cohens film "xXx" de hoofdrol speelde, aan de zijde van Vin Diesel en Samuel L. Jackson.