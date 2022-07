Ashton Kutcher over terugkeer naar spin-off ‘That 70’s Show’: “Pure nostalgie”

“Iedereen die meegewerkt heeft aan ‘That 70’s Show’ was er ook”, aldus Kutcher in een interview met ‘Variety’. “Het was echt bizar.” Ook Mila Kunis, de echtgenote van de Amerikaanse acteur, zal te zien zijn in de Netflix-reeks. Volgens haar was de timing alvast perfect. Daarnaast hebben ze in haar ogen ook grotendeels hun carrière te danken aan de populaire tv-serie. “Dankzij ‘That 70’s Show’ staan we waar we nu staan. Anders had ons leven er heel anders uitgezien”, klinkt het verder nog bij de Amerikaanse acteur. “Dus we hebben het gewoon gedaan en we hebben een hele week plezier gehad.”