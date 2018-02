ASC Awards voor Blade Runner en The Crown Redactie

18 februari 2018

17u53

De sciencefictionfilm Blade Runner 2049 en de Netflix-serie The Crown zijn zaterdag in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de ASC Awards, georganiseerd door de American Society of Cinematographers.

Het camerawerk van de Britse cinematograaf Roger Deakins voor Blade Runner 2049 kreeg een onderscheiding in de categorie Theatrical Release. De ASC Awards zijn een graadmeter voor de uitreiking van de Oscars in maart. In de afgelopen 21 jaar wonnen dertien ASC-winnaars een Academy Award voor beste cinematografie. Deakins versloeg onder anderen de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema, die was genomineerd voor het oorlogsepos Dunkirk.

Angelina Jolie won de Board of Governors Award. Oscar-winnaar Russell Carpenter (Titanic) werd onderscheiden met een Lifetime Achievement Award.