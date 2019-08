Artiesten van gecancelde Woodstock 50 krijgen toch betaald DBJ

02 augustus 2019

21u02 0 Showbizz Het geplaagde jubileumfestival Woodstock 50 is dan wel geannuleerd, de artiesten die zouden optreden krijgen toch betaald zonder het podium te hoeven betreden. Volgens Page Six heeft de organisatie elke muzikant op het biljet volledig uitbetaald.

De 76 artiesten, waaronder Jay-Z, The Killers, Miley Cyrus en Imagine Dragons, lieten allemaal in aanloop naar het festival weten toch niet te willen optreden. De artiesten werden vooraf al betaald, maar het geld werd in borg gesteld totdat het festival was afgelopen of geannuleerd.

In het bericht waarin de organisatie bekendmaakte dat Woodstock 50 werd stilgelegd, werd wel aan de artiesten gesuggereerd dat ze 10 procent van het opgestreken geld zouden doneren aan het goede doel.