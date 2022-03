Arnout Hauben vervult droom van oude pompbediende in ‘Dwars door de Lage Landen’

TV Nu de finale eraan komt: dit waren de tien beste fragmenten uit ‘The Masked Singer’

Tien weken lang was Vlaanderen in de ban van de spannendste zoektocht op tv: wie oh wie zat er onder de maskers in ‘The Masked Singer’? Niemand had ooit kunnen raden dat Yanina Wickmayer onder een pak zou zitten en kijkers kwamen ook te weten dat Erik Van Looy blijkbaar geen teksten kan onthouden. Vrijdagavond geven finalisten Miss Poes, Konijn en Ridder een laatste keer het beste van zichzelf. Beleef hier nog eens de beste fragmenten uit het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’ opnieuw.

18 maart