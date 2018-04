Arnout Hauben trekt van de zoo naar de zee met nieuwe reportagereeks MC

03 april 2018

06u00

Bron: VRT 0 Showbizz Terwijl fans van de Zoo van Antwerpen vanavond op Eén een laatste keer kunnen genieten van de geschiedenislessen van Arnout Hauben in ‘Leve de Zoo!’, is de tv-maker zelf alweer druk bezig met een nieuwe reportagereeks. Dit keer maakt hij een tocht van zowat 5.000 kilometer rond de Noordzee op zoek naar verhalen die zich op en rond ‘onze’ zee hebben afgespeeld.

Na een zomer lang tussen de dieren verbleven te hebben, met bezoekers en onderzoekers gepraat te hebben en het wel en wee van verzorgers beleefd te hebben, kriebelde de reismicrobe weer intens hard bij Arnout Hauben.

"Klopt", bevestigt Arnout. "Het is lang geleden dat ik nog zoveel zin gehad heb om op tocht te gaan. Dit wordt een geweldig avontuur waar ik ontzettend hard naar uitkijk. In totaal zullen we zo’n 120 dagen op pad zijn voor een tocht van ruim 5.000 kilometer. De Noordzee een beetje kennende, wordt het een behoorlijk zware en avontuurlijke onderneming. We houden rekening met behoorlijk wat ontbering. Kleine ontberingen uiteraard. Zoals met een vissersboot de woelige zee trotseren. Het is geen straftocht. En het moet geen min vijftig zijn, zoals bij Tom Waes. Maar dit avontuur zal aanspreken. We hebben tijdens onze research ronduit magische verhalen ontdekt."

Venster op de wereld

"De Noordzee is niet alleen de Zee die wij hier het best kennen, het is een venster op de wereld", vertelt Arnout. "We vertrekken in Brugge en volgen gewoon het water. Vanuit België trekken we naar Groot-Brittannië en Schotland. Dan volgen de Shetlandeilanden, Noorwegen en verder langs Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland om uiteindelijk weer in Antwerpen te belanden. Al die landen zijn met elkaar verbonden, denk maar aan de Vikingen, en hebben stukken geschiedenis gemeen. Als je de kaart van de Noordzee bekijkt, zie je dat we een fenomenale route kunnen volgen. We gaan uiteraard op de Noordzee gaan varen, maar ook de kusten van al die landen aandoen om er stukken geschiedenis aan elkaar te puzzelen. Van de komst van de Vikingen tot de noodlottige storm die op kerstavond in 1330 Oostende vernielde. Over de pest, nieuwe ideeën en wetenschap die zich stuk voor stuk langs de Noordzee hebben verspreid. Van de wereldoorlogen die er werden uitgevochten, over de evolutie van de visserij, tot de gevolgen van de opwarming van de aarde voor het leven in onze zee."

Comfortzone

"Het kan raar klinken, maar voor dit nieuwe avontuur rond de Noordzee zal ik minder uit mijn comfortzone moeten stappen dan voor 'Leve de Zoo!'. Op onze lange reizen hebben we enkel onze eigen regels. Tijdens de opnames in de Zoo moest ik plots rekening houden met strenge regels, afspraken. Anderzijds was het een afgebakend leven en was ik thuis een beetje de held omdat ik elke avond met straffe verhalen uit de Zoo thuis kwam. Ik heb er deugd van gehad, en eerlijk het was geen straf hé. Alleen, de keuken van de Zoo had ik aan het einde wel gehad. Ik heb er elke schotel drie keer gegeten (lacht)."

Niet verwonderlijk dat Arnout letterlijk stond te trappelen om weer in zijn comfortzone te stappen en een beetje voor de eenzaamheid te kiezen. "Ik ga opnieuw op pad met twee mede-avonturiers", corrigeert Arnout. "Dit keer zijn geluidsman en dronepiloot Ruben Callens en cameraman Philippe Niclaes mee. En net zoals bij vorige trektochten gaan we te voet en met het openbaar vervoer, nemen we ferryboten en vrachtboten om ons te verplaatsen. We hebben zelfs tochten met reddingssloepen om langs de grillige grenzen van de woelige Noordzee te varen. En onderweg praat ik alweer met onwaarschijnlijk boeiende en interessante mensen die ik toevallig tegen het lijf loop. En laten we heden en verleden in elkaar overvloeien."

Arnout en zijn kompanen blikken dit jaar hun Noordzee-avontuur in. De uitzending is voor volgend jaar. Wie interesse heeft kan de avonturen al volgen op de Facebook-pagina van Arnout en/of diens Instagram-pagina.