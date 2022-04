Arnout Hauben blikt terug op moeilijke periode: “Toen m’n vrouw ziek was, werd ik gedwongen naar mezelf te kijken”

TV Lady Trucker Anuschka getuigt over armoede: “Een week op tomatenpu­ree moeten overleven”

In ‘Lady Truckers’ maken we kennis met Anuschka, die al vijf jaar als vrachtwagenchauffeur werkt. “Het lot heeft mij naar hier gebracht”, zegt ze. “De vader van mijn dochter is al vijftien jaar niet meer in beeld. Ik heb altijd zelf voor alle kosten moeten opdraaien. Je bouwt schulden op, rekeningen die je niet kan betalen. Ik heb armoede gekend. Ik heb een week op tomatenpuree moeten overleven, heb me moeten verwarmen met theelichtjes. Dan had ik zoiets van: dit kan niet meer.”

