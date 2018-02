Arnold Schwarzenegger wordt cowboy TC

07 februari 2018

Hij strikt de hoofdrol in de nieuwe westernserie 'Outrider' waarin hij een meedogenloze sheriff zal spelen. Arnie is ook producer van de reeks.

De politieke ambities lijken helemaal tot het verleden te behoren, voortaan zet Arnold Schwarzenegger (70) weer alles op zijn Hollywoodcarrière. En die krijgt nu een vervolg op tv. Want Arnold zal de rol van een harde sheriff spelen in de nieuwe actieserie 'Outrider'. Die moet samen met een jonge hulpsheriff de wildernis van het Oklahoma van de late jaren 1800 in om een beruchte bandiet te arresteren. Arnold zal de reeks ook mee produceren. 'Outrider' zal uitgezonden worden door streamingdienst Amazon.