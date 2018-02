Arnold Schwarzenegger en Michael Fassbender brengen ode aan de eighties EDA

16 februari 2018

20u25 1 Showbizz Arnold Schwarzenegger is toegevoegd aan de cast van de actiekomedie 'Kung Fury II'. In 2015 bracht Zweeds regisseur David Sandberg met 'Kung Fury' een ode aan de politie- en vechtfilms uit de jaren '80. De kortfilm die met beperkte middelen werd gemaakt groeide op YouTube uit tot een culthit en krijgt nu een iets royaler vervolg.

Eerder werd al bekend gemaakt dat Michael Fassbender en David Hasselhoff zullen meespelen in de sequel, maar nu werd ook Arnold Schwarzenegger toegevoegd aan de cast. David Sandberg zal de hoofdrol spelen en de film produceren met zijn productiebedrijf Laser Unicorns. Sandberg past de aankomende langspeelfilm aan als een vervolg op zijn kortfilm, die een eerbetoon was aan actiefilms uit de jaren '80. De film werd in 2015 vertoond in de officiële selectie van Cannes en werd op het internet intussen meer dan 40 miljoen keer bekeken.

De originele speelfilm vindt plaats in 1985 in Miami en is een 'over the top' ode aan de actiefilms uit die tijd. Compleet met neon, ouderwetse computereffecten, tijdreizen en nektapijten.

Hoewel de eerste film zich voornamelijk afspeelt in Miami filmde Sandberg bijna alles in een Zweedse studio met een belachelijk beperkt budget. Sandbergs budget was naar verluidt zo laag dat hij maar één politie-uniform kon betalen, waardoor hij het volledige korps apart moest filmen en later in postproductie bij elkaar moest plakken. Voor het vervolg kan hij dus rekenen op beduidend meer middelen gezien er een ware Hollywood-cast betrokken is.

En dat niet alleen. De opvolger zal geproduced worden door KatzSmith Productions van David Katzenberg, Seth Grahame-Smith en Aaron Schmidt. Zij brachten vorig jaar horrorfilm 'It' naar de zalen die met een opbrengst van meer dan 560 miljoen euro de kassa's deed rinkelen.

Eighties-icoon

Met onder meer de 'Terminator'-franchise is Schwarzenegger een waar eighties-icoon en vormt de Governator dus een ideale toevoeging aan de cast. Welke rol hij precies zal vertolken is nog onduidelijk maar volgens de geruchtenmolen zou hij wel eens kunnen opdraven als de president van de Verenigde Staten.

Arnie heeft het dezer dagen bijzonder druk op de set. Zitten in de pijplijn: de fantasyfilm "The Legend of Conan", "Triplets" met Danny DeVito en Eddie Murphy, en "Viy 2: Journey to China" met Jackie Chan.

Aan goede vorm ontbreekt het de 70-jarige Oostenrijker niet. Die brengt dezer dagen veel tijd door in de gym en wandelt met minzame glimlach door de straten van Los Angeles.

Ook David Hasselhoff, die voor de eerste film het themalied maakte, is opnieuw bij het project betrokken. Of hij dit keer weer een muzikale bijdrage zal leveren is nog een goed bewaard geheim.