Exclusief voor abonnees Arno werd afgelopen jaar 70: “Ik voel me nog steeds 20. Alleen de seks duurt wat langer” Dietert Bernaers

08 februari 2020

08u00 1 showbizz Afgelopen jaar werd Arno 70, aan de vooravond van zijn twee verjaardagsconcerten in het Kursaal van Oostende sprak hij met ons. Arno is naar eigen zeggen nog steeds dezelfde als toen hij 20 of 40 was. "Alleen de seks is anders", lacht 'le plus beau’. "Het duurt allemaal wat langer, 'vint'. Maar daar hoor ik 'de madams' niet over klagen." Als kok van opleiding fileert Vlaanderens beroemdste rocker zichzelf in schijfjes van tien jaar. Het geheel is in gedachten te overgieten met een sappig West-Vlaams accent. Smakelijk!

"Ik ben geboren in een taxi, op weg naar de kraamkliniek. Blijkbaar kon ik niet langer wachten om aan het grote avontuur te beginnen. Toen ik 15 jaar was, vond ik op straat een portefeuille en bracht hem braaf naar de politie. Een dag later ging thuis de bel: de eigenaar van de portefeuille wou me 20 frank komen geven. Mijn pa herkende hem: het was de taxichauffeur. Hij heeft dan maar 50 frank gegeven." (lacht)

"Mijn moeder had beslist dat het Arno zou worden. 'Sorry, meneer, staat niet op de lijst van toegestane voornamen', kreeg mijn vader op de burgerlijke stand te horen. 'Arnaud zou eventueel wel kunnen. Is dat ook goed?' Mijn pa vond het oké, mijn ma was furieus. Ze zwoer dat ze nooit één document zou invullen met die voornaam erop. Ze verwittigde ook mijn leraars: 'Durf hem niet Arnaud te noemen!' Ja, vint, ik ben opgegroeid tussen sterke vrouwen. Niet alleen mijn moeder, maar ook mijn tantes en grootmoeders. Eén van mijn oma's heeft op het einde van de oorlog een groepje SS'ers verjaagd. Ze kwamen mijn grootvader zoeken, die zat in het verzet. Maar mijn grootmoeder heeft die nazi's afgeblaft. Als er iets van moed en durf in mijn bloed stroomt, komt het van haar."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis