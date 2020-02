Arno stelt het goed na zijn operatie MVO

19 februari 2020

06u47

Bron: NB 3 Showbizz Arno (70) ging afgelopen donderdag onder het mes, na een diagnose van pancreaskanker. Die operatie is goed verlopen.

De zanger herstelt nu van de ingreep, zo bevestigt zijn persagent in het Nieuwsblad. “Het is nu afwachten hoe zijn herstel de komende weken zal verlopen”, klinkt het. “Laten we niet vergeten dat dit een zware operatie was en dat Arno 70 is. Zijn herstel hoort dan ook in alle rust te verlopen. Maar rust en Arno, dat gaat niet zo best samen.”

Eerder deze maand stond Arno nog in Parijs om zijn laatste concert in mogelijk lange tijd te geven. Op dat moment was er van zijn ziekte nog niets te merken. Arno rockte, schreeuwde en tapte absurde moppen. De onheilspellende diagnose kreeg hij echter in november al. Drie weken geleden maakte hij het nieuws bekend, en liet hij in één keer weten dat hij al zijn komende concerten zou afzeggen om zich te focussen op zijn herstel.