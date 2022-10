Arno en Melanie na het winnen van ‘Regi Academy’: “School moet nu even wijken”

tvEen nieuw leven kan beginnen voor Melanie Amollo (18) en Arno Louwette (22). De winnaars van ‘Regi Academy’ kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst, al is dat ook nog een groot vraagteken. “Voor de volgende stappen is het nu afwachten, van Regi is er alleszins geen druk.”

Bekijk hieronder hoe Melanie en Arno de ‘Regi Academy’ wonnen in een vol Sportpaleis:

Ze beleefden dit weekend de avond van hun leven. Niet alleen werden Melanie en Arno verkozen tot de nieuwe poulains van Vlaanderens populairste producer, ze zongen ook hun eerste single voor 20.400 feestvierders in het volste Sportpaleis aller tijden. Dat is even bekomen. “Maar een kater heb ik niet, ik moest nog met de auto naar huis rijden”, lacht Arno daags na zijn overwinning. “Bekomen ben ik eigenlijk nog niet. Voorlopig voelt het nog heel raar en onwennig, er wordt me verteld dat dat normaal is.”

Hetzelfde geldt voor Melanie. “Ik ben nog altijd aan het nagenieten, maar ben ook nog een beetje verward als ik denk aan alles wat ons is overkomen”, klinkt het. “Mijn favoriete moment uit de show was zonder twijfel toen met zijn drieën ‘Hang on’ zongen. Voor de eerste keer voor zo’n publiek, niet normaal. Ook de derde finaliste Hanne was er toen nog bij, zij verdiende het net zo hard als ons.”

School

Het is stilte voor de volgende storm voor de twee. Donderdag komt hun eerste single uit, ‘Als ik mezelf verlies’. “We gaan die voorstellen bij de radiostations en hebben ook een heel aantal persmomenten gepland”, zegt Arno. ”Daarna zien we wel wat er op ons afkomt, voor de volgende stappen is het afwachten. Maar het artiestenleven is zeker iets waar ik van droom. Ik hoop dat ik kan blijven evolueren en mijn muzikaal pad alleen maar kan verbreden.”

Arno richtte al een tijdje zijn leven in in functie van muziek. In zijn opleiding muziekeducatie drukte hij even de pauzeknop in om er voluit voor te gaan. “School moet nu even wijken, maar als ik wil kan ik het op elk moment terug opnemen”, zegt Arno. “ik kijk nu hoe druk het wordt, daarna wil ik de lessen wel terug afmaken.” Dat is ook wat Melanie, eerstejaarsstudent rechten, voor ogen heeft. “Je hoopt natuurlijk dat je gaat winnen, maar je plant er je leven niet naar. Op korte termijn ga ik het combineren, maar het blijft vooral afwachten wat er nog aan zit te komen.”

Volledig scherm Finale De Regie Acedmy, Melanie, Arno, Hanne © JOKKO

Eigen nummers

Winnen is mooi, maar het zorgt ook voor druk. “Klopt”, knikt Arno. “Je wil het natuurlijk goed doen, maar ik ben er ook al achter dat niet alles van de eerste keer juist kan gaan. Zaterdag viel mijn geluidsbakje bijvoorbeeld waardoor ik mezelf even niet meer kon horen zingen voor een vol sportpaleis. Gelukkig pakte ik het nadien snel op, maar ook zo’n momenten horen erbij. Van Regi heb ik alleszins niet het gevoel dat er druk komt. Hij is enthousiast en zal ons rustig begeleiden.”

Volledig scherm Melanie, Arno, Hanne © JOKKO

Hun ultieme doel in de muziek formuleren is voor beiden niet evident. De grootste zaal van het land hebben Arno en Melanie immers al afgevinkt. “Dat is waar”, lacht Melanie. “Maar ik schrijf ook eigen nummers en muziek, als ik luidop droom sta ik daar op een keer met mijn eigen nummers.” Precies wat Arno dacht. “Wie weet komt het er ooit van”, lacht de Limburger die zaterdag een hele fanbase van de KSA naar het Sportpaleis meebracht. “Maar het belangrijkste is dat ik gewoon wil blijven optreden. Liefst zo veel mogelijk.”