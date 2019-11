Armin van Buuren: “Als je mij tien jaar geleden had gezegd dat ik muziek met Borsato zou maken, had ik je uitgelachen”

13 november 2019

In Nederland is hij een legende en ook de rest van de wereld is fan van Armin van Buuren (42). Al heeft hij zijn grootste succes in België toch vooral te danken aan een andere Nederlandse legende, Marco Borsato. "Als je mij tien jaar geleden had gezegd dat ik een nummer met Marco Borsato zou maken, had ik je recht in het gezicht uitgelachen", vertelt de populaire dj aan AD.

“Die plaat is een megahit geworden. Ook in België”, aldus de dj over ‘Hoe Het Danst’, het nummer waarvoor hij samenwerkte met Marco Borsato en Davina Michelle. “Blijkbaar doe je dan toch iets wat de mensen aanspreekt. Ik wil me niet meer beperken tot één trucje. Ik wil verder kijken. Ik merk aan mijn fans dat ze meegroeien.”

De samenwerking met Marco Borsato kwam er niet zonder slag of stoot, weet Armin. “Het heeft maanden geduurd voordat we die plaat hebben gemaakt. Met kleine stapjes, rustig kijken wat het beste was. Ja, een gewaagde combi, maar iedereen in onze omgeving zei: het is wel een leuk liedje.” Het past in de ontwikkeling die Armin van Buuren de afgelopen jaren doormaakte. “Ik zit creatief lekker in mijn vel, ga meer uit van eigen kracht en voel minder druk. Ik heb ontdekt dat de lol in de studio belangrijker is dan het gegeven of ik daarmee succes behaal.