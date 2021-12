Armie Hammer verlaat ontwenningskliniek na beschuldigingen van verkrachting en kannibalisme-schandaal

CelebritiesNa ruim een half jaar heeft Armie Hammer (35) de ontwenningskliniek. De acteur, naar wie een onderzoek wegens verkrachting loopt, is na een turbulent jaar terug op de Kaaimaneilanden, waar hij woont. Dat schrijft The Sun.

Op 31 mei liet Armie Hammer zich opnemen in een ontwenningskliniek in Florida. De acteur lag toen al een tijdje onder vuur, nadat ex-vriendinnen met verhalen over kannibalisme en misbruik naar buiten kwamen. “Hij kerfde zijn initialen in mijn dijbeen en zoog aan het bloed”, aldus één van zijn exen. “Hij vroeg me doodserieus of ik één van mijn ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij ze op kon eten”, zegt een andere. Hammer - die door zijn agentschap aan de deur gezet werd en ontslag moest nemen uit enkele aankomende projecten - liet zich daarop behandelen in de kliniek voor “seks-, drugs- en alcoholproblemen”. “Hij heeft zo’n groot trauma opgelopen dat hij niet kan omgaan met de stilte, zichzelf niet aan kan kijken of zelf met z'n problemen kan omgaan”, klonk het toen.

Nieuwe geliefde

Maar na zeven maanden gaat het beter met de acteur, vertelt een bron aan The Sun. “Hij doet het echt goed en dat is geweldig nieuws voor zijn familie. Hij is terug op de Kaaimaneilanden.” Hammer zou er bovendien naar uitkijken om de feestdagen met zijn kinderen door te brengen. Nadat het schandaal uitlekte, vroeg zijn vrouw Elizabeth Chambers de scheiding aan. Ze hebben samen twee kinderen.

De acteur heeft ondertussen wel een nieuwe geliefde, Lisa Perejma. “Ze zijn nog steeds samen”, klinkt het in The Sun. “Ze was van plan om hem op het eiland te gaan bezoeken wanneer hij de ontwenningskliniek mocht verlaten. Ze is een grote steun voor hem. Ze hebben een sterke band en heel wat gemeenschappelijke vrienden. Ze is vooral blij dat hij nu de hulp krijgt die hij nodig heeft.”

Politieonderzoek

Al lijkt het er niet op dat de problemen van Hammer daarmee voorbij zijn. De politie van Los Angeles heeft zonet een onderzoek naar verkrachting door de acteur afgerond en de zaak overgedragen aan de openbare aanklager. Of de acteur ook effectief aangeklaagd zal worden voor strafbare feiten is nog niet duidelijk. Het vermeende slachtoffer, die de schuilnaam Effie gebruikt, zou nog geen klacht hebben ingediend tegen Hammer. Zijn advocaat liet alvast weten dat de beschuldigingen onwaar zijn. “Elke interactie met deze persoon, of met eender wie van zijn partners, vond plaats met complete wederzijdse instemming.” “Niemand weet wat er gaat gebeuren met dat politieonderzoek of wat dat zal betekenen voor zijn carrière”, vertelt de bron. “Hij zou het verschrikkelijk vinden om op de zwarte lijst van Hollywood terecht te komen. Zijn familie steunt hem, en er zijn ook heel wat vrienden op het eiland die in contact blijven.”

