Ariana Grande verontschuldigt zich nadat ze onsmakelijke grap maakte over onopgeloste moordzaak: “Het spijt me, ik begrijp nu dat het niet grappig was” KD

29 juli 2019

21u58

Bron: Showbizz 1 Celebrities Ariana Grande (26) heeft haar excuses aangeboden nadat enkele fans haar op het matje riepen. De zangeres had op Instagram een wansmakelijke grap gemaakt over JonBenét Ramsey, een meisje dat in 1996 op 6-jarige leeftijd vermoord werd. “Ik begrijp nu dat het niet grappig was”, klinkt het.

Een vriend van Ariana Grande had op zijn Instagrampagina een (ondertussen verwijderde) foto geplaatst van enkele magazines in een winkelrek. Op één van die magazines stond een foto van het vermoorde meisjes JonBenét Ramsey op de voorpagina. Het blad Globe bracht op de cover het nieuws dat een man was aangehouden in de onopgeloste moordzaak. De goede vriend van Ariana plaatste het kiekje online met het onderschrift “Niemand heeft vaker op een cover gestaan”. Ariana reageerde op de foto met een even wansmakelijke opmerking. “Ik kan niet wachten tot je je in haar verkleed voor Halloween.” Haar vriend liet al lachend weten al aan de voorbereidingen voor het kostuum (het kindje had een uitgesproken stijl, red) te zullen beginnen.

(lees verder onder de tweet)

Ariana is a 26 year old woman who we would think would be mature but instead had the audacity to go under Doug’s post about JonBenet Ramsey and proceeds to type “i cant WAIT for this to be your halloween costume. 🖤” and she put a motherfucking heart to it too... pic.twitter.com/BZuuhrKmT0 داني(@ vogueokonma) link

Veel mensen reageerden verontwaardigd op de opmerking van de popzangeres. “Dit is gestoord. JonBenét was zes jaar toen ze vermoord werd”, klinkt het kwaad. “Ik hou van Ariana, maar ik kan niet geloven dat ze dat gezegd heeft. Het arme kind werd vermoord in haar eigen huis en het feit dat Ariana niet kan wachten tot haar vriend een JonBenét-kostuum voor Halloween maakt, is gewoon ranzig.” Heel wat fans, die normaal alle grillen van de artieste goedkeuren, hebben zich ook negatief uitgesproken over het gedrag van hun idool. “Ze ging over de grens, ik voel me ziek”, reageren ze.

(lees verder onder de tweet)

Wtf! JonBenet was 6 when was murdered but anyways....I love Ariana but I can’t believe she said that. The poor child was brutally murdered in her own home and the fact that she can’t wait for her friend to make a Halloween costume like that is disgusting. https://t.co/FwlyMK9qPT 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕤𝕒 |𝙹𝙾𝙱𝚁𝙾𝚂 𝟸𝟶/𝟷𝟸𝟹 𝙳𝙰𝚈𝚂(@ heskiwi94x) link

yea i agree i love her but this was out of line and i’m disgusted kara ✧・゚(@ gwstruly) link

Ariana reageerde op Twitter op enkele berichten van verontwaardigde fans, al heeft ze ondertussen ook al enkele van die antwoorden weer verwijderd. Op Twitter geeft de zangeres ondermeer toe dat haar uitspatting onaanvaardbaar is. “Ik heb mijn reactie heel snel weer verwijderd. Ik begrijp nu dat het helemaal niet grappig is. Ik bied mijn oprechte excuses aan. Het spijt me dat ik zo gestoord ben. Zwarte humor is een mechanisme dat ik gebruik om dingen te verwerken, maar tegelijkertijd haat ik het wanneer andere mensen zwarte humor gebruiken. Ik ben blij dat ik fans heb die niet bang zijn om mij op het matje te roepen. Bedankt”, excuseert de wereldster zich.