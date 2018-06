Ariana Grande reageert op zwangerschapsgeruchten EVDB

23 juni 2018

09u40 0 Showbizz Nadat Ariana Grande en nieuwe vriend Pete Davidson zich reeds na enkele weken daten verloofden en gingen samenwonen, gaat nu het gerucht dat Ariana zwanger zou zijn. De popster ging er zelf een gesprek over aan met haar fans via Twitter.

Ariana Grande en haar nieuwe vriend Pete Davidson staan enorm in de spotlight. Het koppel is nog maar enkele weken samen, maar woont ondertussen samen in een van de meest luxueuze appartementen in New York. De twee bevestigden deze week ook nog het nieuws van hun verloving.

Ook eerder deze week verscheen een artikel waarin een onbekende bron beweerde dat Ariana en Pete hun eerste kindje verwachten. De zangeres reageerde zelf op dat gerucht via Twitter.

"Even serieus, jullie zouden de schattigste baby's ooit hebben!", tweette een fan. Waarop Ariana reageerde: "O, zeker weten, maar... overeentijdje".

oh absolutely but ......... innnnnnnaaaaawhile 🙈 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Daarna reageerde ze ook nog op een andere tweet. Een fan deelde een foto waarop de popster met haar ogen rolt, met als bijschrift "Ariana's reactie op de zwangerschapsgeruchten".

mood for the next few years til i’m actually ready #fertilequeen Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Daarop reageerde Ariana met: "Mijn ingesteldheid voor de komende paar jaar tot ik er echt klaar voor ben #vruchtbaarheidskoningin".

Het lijkt er dus op dat we de eerste jaren nog geen kleine Ariana's moeten verwachten.